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Мексиканская журналистка в прямом эфире набросилась на болельщика с микрофоном

вчера, 22:06

Курьезное происшествие случилось в Мексике. Репортер местного телеканала Мария Фернанда Мора освещала празднование болельщиками «Гвадалахары» победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2018 года. Радостные мексиканские болельщики мешали девушке завершить репортаж, прыгая вокруг нее и напевая песню. Один из фанатов схватил Марию за мягкое место, за что удостоился нескольких ударов микрофоном.

Радость поклонников «Гвадалахары» легко понять — клуб не выигрывал местную Лигу чемпионов в течение 56 лет.

Красотки в эфире

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
вчера в 23:47
Мужик что позади хотел её обесчестить)))
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:26
Хулиганка .
Семьнуль команда
Семьнуль команда
вчера в 23:14
Радость болельщиков нужно было понять и к ним присоединиться.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:34
придвинуть ципе решили прямо там,.. ну сама пришла, никто не звал))
311
311
вчера в 22:13
Почувствовала что-то твердое на уровне попы!)
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 22:08
Ах-ах
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