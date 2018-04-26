Мексиканская журналистка в прямом эфире набросилась на болельщика с микрофоном

Курьезное происшествие случилось в Мексике. Репортер местного телеканала Мария Фернанда Мора освещала празднование болельщиками «Гвадалахары» победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2018 года. Радостные мексиканские болельщики мешали девушке завершить репортаж, прыгая вокруг нее и напевая песню. Один из фанатов схватил Марию за мягкое место, за что удостоился нескольких ударов микрофоном.

Радость поклонников «Гвадалахары» легко понять — клуб не выигрывал местную Лигу чемпионов в течение 56 лет.

INACEPTABLE!! TERRIBLE!! 😬



«Aficionados de las Chivas» agredieron en vivo a la reportera María Fernanda Mora de Fox Sports.



📹 @germargom pic.twitter.com/2foxWAAiXM — Fútbol al Momento (@2Futbolmomento) 26 апреля 2018 г.

Красотки в эфире