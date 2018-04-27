Бартомеу: «Никто не сомневается в Вальверде даже после вылета от „Ромы“»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу опроверг слухи о том, что руководство клуба задумывается об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера после вылета от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Это ложь. Мы очень довольны Вальверде. Это его проект, и мы его не обсуждаем. Кто-нибудь другой – возможно, но не руководство клуба.

Никто не сомневается в Вальверде даже после вылета от „Ромы“. Победы помогают команде восстановиться после поражений. Дубль (Прим. – подразумевается победа в Кубке и чемпионате Испании) – это отличное завершение сезона».