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Бартомеу: «Никто не сомневается в Вальверде даже после вылета от „Ромы“»

сегодня, 07:09

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу опроверг слухи о том, что руководство клуба задумывается об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера после вылета от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Это ложь. Мы очень довольны Вальверде. Это его проект, и мы его не обсуждаем. Кто-нибудь другой – возможно, но не руководство клуба.

Никто не сомневается в Вальверде даже после вылета от „Ромы“. Победы помогают команде восстановиться после поражений. Дубль (Прим. – подразумевается победа в Кубке и чемпионате Испании) – это отличное завершение сезона».

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:25
Конечно это хороший результат
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:03
Конечно. Мы все верим. Дайте деду поработать)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 07:51
Барсучьё наивное
Limb
Limb
сегодня в 07:20
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