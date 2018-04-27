Погба: «Мою игру оценивают по голам и передачам. Это забавно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что его игру оценивают иначе, чем выступления остальных хавбеков АПЛ.

«Это довольно забавно. Думаю, мою игру оценивают иначе. Люди судят по голам и результативным передачам, но не смотрят на саму игру. Я могу провести выдающийся матч, но не сделать результативных действий, и люди скажут: „Хм, он провел нормальный матч“. Но если другой футболист сыграет так же, его признают лучшим игроком матча. Это заставляет меня становиться еще лучше, это вызов, и я его принимаю».

В 23 матчах АПЛ Погба забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет за француза 180 млн евро.