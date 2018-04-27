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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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Погба: «Мою игру оценивают по голам и передачам. Это забавно»

сегодня, 09:10

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что его игру оценивают иначе, чем выступления остальных хавбеков АПЛ.

«Это довольно забавно. Думаю, мою игру оценивают иначе. Люди судят по голам и результативным передачам, но не смотрят на саму игру. Я могу провести выдающийся матч, но не сделать результативных действий, и люди скажут: „Хм, он провел нормальный матч“. Но если другой футболист сыграет так же, его признают лучшим игроком матча. Это заставляет меня становиться еще лучше, это вызов, и я его принимаю».

В 23 матчах АПЛ Погба забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет за француза 180 млн евро.

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Все комментарии
Добряк типа
Добряк типа
сегодня в 10:08
Уважаемый Поль, представляется мне, что Антон де Заболотный, полезнейший игрок нашей современности, настоящий и бесстрашный лидер нашей великодержавной сборной Руси и флагмана европейского футбола Зенита из Петрограда, полностью с тобой согласится, о лучший игрок честной Европы, настоящий представитель древнейшего дворянского рода Французской демократической Республики, борющейся за истинные ценности и традиции белого облика Европы
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:02
Надо оценивать, исходя из той суммы, которую за него отдал МЮ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:37
Погба прав
holms918
holms918
сегодня в 09:14
Принял вызов, молодец.
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