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Наталушко: «У меня не было нравственных терзаний из-за участия в договорняках»

сегодня, 12:09

Бывший российский футболист Сергей Наталушко признался, что участвовал в договорных матчах во время своих выступлений в чемпионате России.

«Конечно, участвовал в договорняках. Но говорить об этом не буду, все-таки это не только моя история, там и другие люди участвовали. Не потому что я боюсь, бояться мне нечего. Могу сказать — участвовал в них.

У меня не было нравственных терзаний. Сама обстановка тех времен была такая. Да она и сейчас такая же. В наше время продать игру можно было за 100 000 долларов. Сейчас ребята рассказывали, что 400 000 долларов могут дать. Кстати, посмотрел вчера матч „Урал“ — „Локомотив“. Уж очень легко два гола залетели. И что-то мне показалось, что сдача. Обычно „Урал“ бьется, а тут…»

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:08
AntiherQ1488:
Урал - король договорняков. Даже на сборах умудрился сгонять дог.
Не "Урал", а Тарханов вот кто король договорняков.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 13:59
спартачи на Урал жалуются. Что ж купить то не смогли и слили?)))
shur
shur
сегодня в 13:54
...Текстильщик опустился ниже плинтуса,ну и как же договорняки помогли,дом и машину купил???!!!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:20
Это было,есть и будет всегда!(и не только в России,есть куча примеров,когда гранды сливают аутсайдерам).Просто обратите внимания на так называемых "середняков". Обычно эти команды ещё в первом круге обезопасивают себя от зоны вылета,а когда в конце наступает борьба то ли за выживание,то ли за евро кубки,или вообще за чемпионство,то они легко идут на контакт.Вообщем совмещают,приятное с полезным(не хилые деньги зашибают) Да и "стимуляцию"ещё никто не отменял("вы за рубитесь" с нашими конкурентами,а от нас вам премиалка)
Не спартак
Не спартак
сегодня в 13:20
Это и так все знают.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 13:19
Если разобраться, то у спартака 90 процентов договорняков и липовых побед.
Женя Гинер
Женя Гинер
сегодня в 13:11
Налалушко... Хохлам лучше всех известно о том, что в России всё плохо.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 13:09
Легко поверю сказанному.Эта з......а неистребима.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил MALOVAR
сегодня в 13:04
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:55
    Юбилей РЖД, фигли... )))
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 12:53
    Я про это говорил ,нам Уфа двадцатиметровый автобус выставила ,а им Урал просто задарил
    морозз
    морозз
    сегодня в 12:51
    Эта зараза неистребима ещё с советских времён, большие деньги и большие амбиции этому способствовали повсеместно! Если бы Прокуратура поставила перед собой вопрос как с этим бороться, то итальянский сценарий Ювентуса был бы реален и у нас! Но видно договорные матчи устраивают всех!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:51
    Наталушко за такие слова получит в ушко.
    Женя Гинер
    Женя Гинер
    сегодня в 12:41
    Урал-Локомотив он посмотрел ВЧЕРА??? Какого года эта новость?
    cska-78
    cska-78
    сегодня в 12:35
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:33
    Если не ошибаюсь, какая то букмекерская контора взялась спонсировать Урал.
    Иначе разорил бы он их ;)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:31
    СТАВКИ НА СПОРТ УБЬЮТ ФУТБОЛ РАНЬШЕ ЧЕМ УЕФА
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:12
    Урал - король договорняков. Даже на сборах умудрился сгонять дог.
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