Наталушко: «У меня не было нравственных терзаний из-за участия в договорняках»

Бывший российский футболист Сергей Наталушко признался, что участвовал в договорных матчах во время своих выступлений в чемпионате России.

«Конечно, участвовал в договорняках. Но говорить об этом не буду, все-таки это не только моя история, там и другие люди участвовали. Не потому что я боюсь, бояться мне нечего. Могу сказать — участвовал в них.

У меня не было нравственных терзаний. Сама обстановка тех времен была такая. Да она и сейчас такая же. В наше время продать игру можно было за 100 000 долларов. Сейчас ребята рассказывали, что 400 000 долларов могут дать. Кстати, посмотрел вчера матч „Урал“ — „Локомотив“. Уж очень легко два гола залетели. И что-то мне показалось, что сдача. Обычно „Урал“ бьется, а тут…»