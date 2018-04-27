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«Локомотив» провел переговоры с представителем Балотелли

сегодня, 16:22

«Локомотив» провел предварительные переговоры с представителем нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщает источник.

Талантливый итальянский игрок летом станет свободным агентом. Пока это предварительные переговоры, но стороны точно договорились сделать следующий шаг.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах, забил 22 гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил makkie
сегодня в 17:45
makkie:
Зная характер Балотелли, уже в первом матче за российский клуб: - покажет жест трибунам; - обвинит болельщиков в расизме; - приложит соперника по щщам; - пошлет Семина; - откажется выходить на замену; - запутается в манишке и т.д. и т.п.
...и забьёт трёшку Спартаку...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Литейный 4
сегодня в 17:45
Литейный 4:
А оно Вам надо? До первой встречи с Вернблумом и Марио слетит с катушек! Гыгыгы https://www.youtube.com/watch?v=xeGECGU20E0
+ Этого парня срочно в наш Чемп!!!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 17:44
Балотелли разве не под крылом Райолы?) Мино, кстати, в марте вещал, мол, Марио 100 млн. евро стоит и с итальянскими и английскими клубами переговоры ведёт. Ну а так, однозначное усиление линии нападения перед Лигой Чемпионов, в Ницце вроде как сильно не балует. Да и имиджевое усиление тоже, Чорлука, Балотелли, Фарфан - какие-никакие, но все же звучные имена в европейском футболе
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 17:41
Литейный 4, устроят с Денисовым кикбоксинг после первой перепалки )
makkie
makkie
сегодня в 17:39
Зная характер Балотелли, уже в первом матче за российский клуб:

- покажет жест трибунам;
- обвинит болельщиков в расизме;
- приложит соперника по щщам;
- пошлет Семина;
- откажется выходить на замену;
- запутается в манишке и т.д. и т.п.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:36
А оно Вам надо? До первой встречи с Вернблумом и Марио слетит с катушек! Гыгыгы
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 17:35
Не пойдет, и так проденисил карьеру
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 17:34
Окончательно скатился Бало
Kerri
Kerri
сегодня в 17:34
Не поедет он к нам!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 17:26
Я верю в возможность этого перехода,Балотелли сейчас в гранд Европейского футбола не позовут,а в Локо ЛЧ,после ЧМ останутся прекрасные стадионы и зарплата хорошая.Локо нужен качественный нападающий.Только именно с Балотелли не понятно захочет ли он пахать или опять только наслаждаться жизнью....
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 17:23
Дело Локомотива с кем вести переговоры.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:17
Опоздали с первоапрельской шуткой!)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:16
тоже надо ( если Локо станет Чемпионом ...) не помешает.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 17:14
Зулусс замерзнет у нас.
drug01
drug01
сегодня в 17:09
Намутит он воду в Локо!
Lexapolik
Lexapolik
сегодня в 17:07
Интересно кого следующего соккер отправит в РФПЛ?
kilativ
kilativ
сегодня в 16:57
пусть переходит)) будет вместе с Шатовым и Дзюбой Манчини в РФПЛ настроение портить))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:56
Его то Локомотиву и не хватает, будет чистый железнодорожник))))
Паровозов
Паровозов
сегодня в 16:44
Усиление под ЛЧ нужно обязательно, но кандидатура Балотелли вызывает двоякие чувства.
Байкал-38
Байкал-38 ответил самуил кац 1
сегодня в 16:41
самуил кац 1:
Как и к переходу Головина в Челси, Арсенал, Наполи и т. д. Не более !
Почему, по сути того же Балотелли может заинтересовать контракт и лига чемпионов, да и Локо я думаю в атаке нужен наконец то нападающий!
Локо по сути больше десяти лет играет без нападающих, да были Умар Ньясс и Даме Н’Дойе и то недолго.
Новость из телеграммы шнобеля, вот где засада!
Sem25
Sem25
сегодня в 16:41
Тов. Фурсенко, делайте календарь чемпионата РПЛ 2018-2019 в "ручном режиме". Матч Зенит-Локомотив ставьте на 30-й тур. Иначе, есть вероятность, что покинет РПЛ до 30-го тура.
RomM84
RomM84
сегодня в 16:40
Лэтять ути, лэтять ууууутииии... Старая песня о главном))))
berda2003
berda2003
сегодня в 16:38
Ему только 27? Надо брать... потом будет тренировать вместо Семина... они по психозу одинаковые!!!
mahb9ik
mahb9ik
сегодня в 16:38
ЛОЛ че-то не верится, это будет заметно усиление, но мне кажется он как сказал бы Карпин: Балотели к нам не поедет)))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 16:37
😂😂😂😂😂 каких только нет новостей на соккере...
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Байкал-38
сегодня в 16:33
Байкал-38:
Даже и не знаю, как к этой новости относиться!
Как и к переходу Головина в Челси, Арсенал, Наполи и т. д. Не более !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:27
Даже и не знаю, как к этой новости относиться!
Shpundya .
Shpundya .
сегодня в 16:26
Ёпть, паровозы жги, на Ваши матчи стадионы плотнячком будут, даже я на этого клоуна посмотреть приду!
ndedov
ndedov
сегодня в 16:24
Вот так новость, играть у нас будет.
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