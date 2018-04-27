«Локомотив» провел переговоры с представителем Балотелли

«Локомотив» провел предварительные переговоры с представителем нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщает источник.
Талантливый итальянский игрок летом станет свободным агентом. Пока это предварительные переговоры, но стороны точно договорились сделать следующий шаг.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах, забил 22 гола и сделал одну результативную передачу.
- покажет жест трибунам;
- обвинит болельщиков в расизме;
- приложит соперника по щщам;
- пошлет Семина;
- откажется выходить на замену;
- запутается в манишке и т.д. и т.п.
- покажет жест трибунам;
- обвинит болельщиков в расизме;
- приложит соперника по щщам;
- пошлет Семина;
- откажется выходить на замену;
- запутается в манишке и т.д. и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=xeGECGU20E0
Локо по сути больше десяти лет играет без нападающих, да были Умар Ньясс и Даме Н’Дойе и то недолго.
Новость из телеграммы шнобеля, вот где засада!
Локо по сути больше десяти лет играет без нападающих, да были Умар Ньясс и Даме Н’Дойе и то недолго.
Новость из телеграммы шнобеля, вот где засада!