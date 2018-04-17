Ловушка от «Челси». Головин и тень Слуцкого

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
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Ловушка от «Челси». Головин и тень Слуцкого

17 апреля 2018, 13:30

У Гинера есть привычка передерживать талантливых футболистов, но «Соккер.ру» советует помедлить, если Александра хотят отправить из «Челси» в «Витесс». 

Александра ждет летний переезд в Англию?

Неплохо быть лучшим игроком в России. Но еще лучше добраться до уровня топовой команды в Англии и показать себя в АПЛ. Именно в АПЛ, Головину нет места в основах лидеров других лиг, разве что у нового тренера «Баварии» Нико Ковача вдруг появится желание пригласить Александра в компанию Толиссо и Алькантары. Но скорее речь о переходе в один из английских клубов, ведь у Головина на Альбионе прекрасная пресса, о нем слышали и даже говорят.  

К сожалению, нет места в центре поля у «Ливерпуля». Ведь летом приедет из немецких краев Наби Кейта. Так что даже потеря Джана не изменит планы Клоппа в середине поля. Говорят, Гвардиоле интересен Вайгль в опорную зону, но Головин скорее занимает место Давида Сильвы на поле, а не дублирует Фернандиньо. В основу МЮ Александр не пройдет, в лучшем случае повторит судьбу Андера Эрреры – старался бы, завоевал уважение лучшими матчами, но потом задумался, продлевать ли контракт, если светит скамейка? 

Также много говорилось об «Арсенале». Венгер дважды хвалил Головина после матчей ЦСКА и «Арсенала» и правильно делал. Штрафной в Лондоне, голевая передача в домашней игре – молодой полузащитник сыграл во втором матче лучше, чем опытные коллеги из состава «канониров». Венгер явно заинтересован. Но француз и к Кокорину серьезно присматривался, поскольку «Арсенал» следит за всеми талантами мира и просто теми, кто прибавил. Да и кто сказал, что Арсен остается? Если «канониры» меняют тренера – разговор о Головине отложат. 

Что отличает армейца от Смолова и Кокорина?

У Головина есть преимущество. И речь не только о возрасте. Кокорин и Смолов «ловили звезду» за полем в разное время и в различных форматах. А вот скауты лидеров АПЛ напишут в характеристике Головина о другом поведении. Более того, Александр может получить в Англии ту же протекцию, что получали два армейца – Жирков и Слуцкий. Не исключено, что Абрамович и Грановская предложат следующему после ухода Конте наставнику «Челси» рассмотреть кандидатуру молодого россиянина. 

Да и рядом с изумительным Канте нет никого стабильного, хотя полно недешевых звезд. Возможно, «Челси» ждет переформатирование состава летом. Не исключен уход Азара, Сеску немало лет, Бакайоко не всегда оправдывает ожидания на поле. С другой стороны, не рано ли Головину пробоваться в клубах первой пятерки АПЛ? Может повториться история украинского хавбека Зинченко, который попал в основу «Манчестер Сити» после травмы левого защитника Менди и смены позиции. 

Александр выиграл чемпионское звание в команде Гвардиолы и стал вторым украинцем, который подобного добивался – после Лужного с «Арсеналом», но Головину о титулах в АПЛ пока думать рано. Даже если перейдет в «Челси» или «Арсенал», может оказаться на скамейке. С другой стороны, если Александр, которым прямо сейчас все интересуются, будет отказываться от прямых предложений, никогда не узнаем, тянул он на уровень топ-5 АПЛ или нет. 

Головин настолько хорош, как говорят?

О том, что Головин и Зобнин – главные полузащитники России и надежды сборной, писали еще в прошлом году. За это время ничего глобально не поменялось. Наоборот, оба приобрели опыт. Александр – на поле, Роман – в тренажерном зале, заставляя себя вернуться после сложной травмы. Конечно, Зобнин вернулся не настолько диким, каким был в чемпионском сезоне «Спартака». 

Но и Роман, и Головин отличаются желанием бороться, работать на приемлемой скорости и могут похвастаться приличными показателями. У Александра в сезоне РФПЛ четыре забитых мяча – за весь прошлый забил трижды. Две голевые передачи – еще немножко и повторит прошлогоднее достижение. Также сейчас Головин стал играть агрессивнее, о чем еще будет сказано. 

Зато хавбек ЦСКА начинает видеть чужие ворота, хорошо работает с мячом, стал замечать напарников. Для парня, которому пока 21 год – прекрасные цифры и достижения. В России мало полузащитников, которые так хорошо разворачиваются в центре поля и применяют аритмию в действиях, которая так полюбилась всем приличным тренерам планеты с 2008-го по 2012-й, когда сборная Испании собирала большие победы с большими хавбеками в основе. 

Полузащитник морально готов к топ-5?

У парня проскакивают заскоки молодого Аршавина. Головин умеет ляпнуть глупость. Или посмотреть на соперника как на пустое место, сыграв неоправданно глупо, грубо или по-пижонски. За примерами далеко ходить не будем – в последнем туре в Уфе должен был получить красную карточку, ведь пнул ногой Бояна Йокича в бедро. Но арбитр Турбин показал «армейцу» лишь желтую карточку, как Карасев в адрес Вернблума в памятном эпизоде с ударом локтем в лицо в игре с «Локомотивом». 

Плохо, когда за очевидные фолы не наказывают, ведь страдает командная дисциплина. Головина в последнее время слишком часто хвалили – в основном по делу, но постоянно немного авансом, поэтому после выезда в Уфу Ганчаренко может провести беседу. Ведь у Александра очень сложная задача – не превратиться в высокомерного монстра, купаясь в футбольных деньгах. Если «поймал звезду» на поле - надо остановить, ведь и так 7 желтых нахватал в РФПЛ за сезон. У Вернблума столько же!

Невзрачные матчи Головина тоже важны?

Головин по футбольным меркам – мальчишка, в мае исполнится 22 года. По российским лимитным реалиям в двадцать девять можно быть новичком в основе серьезной команды, надеждой на ближайшие годы, как Виктор Васин. Так что в РФПЛ Александр как младенец. Но по европейским канонам Головин должен быть готов к серьезным испытаниям и к критике, которую выдерживает, например, его ровесник Деле Алли из «Тоттенхэма» в Англии. 

В лиге, где Сеск изумительно смотрелся в восемнадцать лет, не привыкли делать скидку на возраст. Но ценят молодых талантов и умеют с ними работать – вспомните путь Кейна, которому начали доверять в двадцать один год. Так что Головину надо попробовать найти клуб, где он нужен. Ведь информация, что Александра переведут в «Челси», чтобы потом отправить в «Витесс» - настоящая ловушка для россиянина.

Во-первых, в ФИФА подумывают ужесточить условия аренд – а то расплодилось клубов с пятью составами вместе с арендованными. Во-вторых, ЦСКА намного сильнее «Витесса», лучше остаться дома и играть в еврокубках в Москве. Так что Головин получит ряд предложений, некоторые из них будут вредными для его карьеры. Например, под руководством Слуцкого уже работал на чужой земле – на Евро-2016, а получилось тогда только набить шишек. Что нового даст ему Леонид Викторович в развеселой Эре?

Чем Александр заинтересовал топ-клубы?

Прелесть Головина в том, что он играет плохо и может лучше. Плохо, если сравнивать возможности и результаты. Например, всего четыре гола в РФПЛ, а у Бикфалви их семь штук, например. Всего две голевые передачи в РФПЛ, а у Натхо пять созданных голов. Всего 81.7% точных пасов, когда у Каборе или Игоря Денисова – 87-88%. Ладно, опытные люди играют глубже, им проще собирать короткие пасы. Но есть Ману Фернандеш, у которого больше голов, передач, выше точность. Головину еще расти и расти даже по меркам РФПЛ, где он и близко не игрок сезона. 

Но в этом суть разговора – есть уникальный шанс не пересидеть в РФПЛ. Такую возможность в разные годы упускали десятки талантливых российских футболистов. Да и иностранцы тоже, ведь принцип «нас и здесь неплохо кормят» не служит толчком к развитию футбольного мастерства в условиях слабой конкуренции. Если бы лига была финансово защищенной и привлекала талантливых ребят уровня Дибалы или Коутиньо – тогда Головин мог спокойно играть за полуфиналиста Лиги Европы ЦСКА, конкурировать дома с участником плей-офф ЛЧ «Спартаком», который грохнул «Ливерпуль» 7:0 в группе. 

Но разница между АПЛ и РФПЛ не только в первых буквах. Головину необходимо ударно завершить сезон и сыграть за сборную на чемпионате мира на одном дыхании. Пройти кастинг в большой клуб сложно, а закрепиться на новом месте – еще труднее. Но Александр сам говорил, что не хочет повторять путь коллег, подразумевая того же Дзагоева. Нужно пробовать реализовать таланты в полной мере, а для признания Головина как звезды европейского футбола нужно показать себя в лиге Салаха, Де Брюйне и Азара. 

Только сам Александр знает, когда будет готов. Не исключено, что через год станет еще мощнее. Вот только чемпионат мира на носу, а это идеальный шанс для любого российского футболиста показать себя и получить путевку в большую команду, где будет трудно, но эта школа перспективнее любых успехов в РФПЛ.

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Все комментарии
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответил Parovoznic
23 апреля в 12:19
А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними. - - - - - - Ещё один... Всегда говорил, что болелы ЦСКА иногда живут в другой реальности.
Павлюченко в 21 год пылил в "Роторе" и мечтал о Ладе баклажан, забивая по паре голов за сезон
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Serg_Diamond
   11 / 973
21 апреля в 23:42
Есть такая тенденция в журналистике, особенно спортивной, - притягивать факты к заранее приготовленным тезисам, когда должно быть ровно наоборот. Что Головин лягнул в Уфе Йокича ногой по бедру после того как последний пытался поймать его (прогнувшего, чтоб не причинить Йокичу травмы), за ногу, что было чревато для самого Головина серьезной травмой - так а кто бы из вас не п..данул бы этому Баяну после такого в рот? А дальше как обычно идет подгонка задачи под ответ. Фу! Моветон! А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними. Потому что то, что он уже сейчас показывает на поле никак не хуже их пикового уровня, а потенциал у Головина впереди еще огромный. Если парень не остановится в прогрессе и не испугается раньше времени, он станет европейской звездой.
А ведь никто не вспоминает то , что Головина косили весь матч. В программе Свисток Батурин тоже обмолвился, что мол Головину до этого доставалось, но надо держать себя в руках ....и ни одного момента не показал с нарушением на Головине.
А ведь в первом тайме Слай прямой ногой чуть голеностоп Сашке не оторвал, прямо шипами со всей дури въехал. Штрафной судья назначил, но карточку не дал.
Получается Турбин высоко задрал планку, как говорил тов. Будогосский!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   544 / 973
19 апреля в 09:44
Дело в том ,что сегодня ЦСКА сегодня строит НОВУЮ Команду. Смотрите , идет поток новых,молодых ,с амбициями ,талантливых ребят. как россиян так и иностранных.Головин один из них.
Это к тому что Головин должен стать основой новой игры. Расти вместе с командой. Добиться признания в Европе как лидер ,постановщик ,режиссер Игры!
Вот тогда и Топ-5 никуда от него не уйдут! Если не зазвездит!
Лет через 5-6 это будет Игрок в великой Команде!
ekliziast
ekliziast ответил Ваня лучший
   819 / 973
18 апреля в 17:08
Страшно даже представить а какой уровень у таких звезд как Камбаров, Глушаков, Ещенко , КутЯпов, Ребров. Вряд ли в русском языке, общедоступном и цензурном, есть названия, эквивалентные этому уровню!
Немножко повыше , чем у Березуцких, Щенниковых , Акинфеевых, Чаловых, Васиных и иже с ними.
ekliziast
ekliziast ответил Serg_Diamond
   819 / 973
18 апреля в 17:02
Есть такая тенденция в журналистике, особенно спортивной, - притягивать факты к заранее приготовленным тезисам, когда должно быть ровно наоборот. Что Головин лягнул в Уфе Йокича ногой по бедру после того как последний пытался поймать его (прогнувшего, чтоб не причинить Йокичу травмы), за ногу, что было чревато для самого Головина серьезной травмой - так а кто бы из вас не п..данул бы этому Баяну после такого в рот? А дальше как обычно идет подгонка задачи под ответ. Фу! Моветон! А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними. Потому что то, что он уже сейчас показывает на поле никак не хуже их пикового уровня, а потенциал у Головина впереди еще огромный. Если парень не остановится в прогрессе и не испугается раньше времени, он станет европейской звездой.
Сядет на лавку , просидит пару лет и в Амкар или Анжи.
fan_Sycheva
fan_Sycheva
18 апреля в 00:14
Останется в ЦСКА - убьёт карьеру...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
   30 / 973
17 апреля в 21:33
Конюшня его уровень и фнл!! ТОЧКА)))
Страшно даже представить а какой уровень у таких звезд как Камбаров, Глушаков, Ещенко , КутЯпов, Ребров. Вряд ли в русском языке, общедоступном и цензурном, есть названия, эквивалентные этому уровню!
zamsb
zamsb
   606 / 973
17 апреля в 20:41
Был когда то советский фильм с названием "Много шума из ничего". Так и сейчас читая информацию о интересах зарубежных клубов к Головину, на ум приходит название старого советского фильма. Головину надо отдать отчет самому себе, что приглашение в один из зарубежных клубов само по себе еще ничего не значит. Да, 21 год это еще не возраст, но и не гарантия, что прогресс пойдет круто в верх и Головин сможет стать игроком основы какого либо европейского топ клуба. Ведь настоящие топ звезды уже в возрасте Головина показывали топ игру, а не подавали надежды.
Артем Сальников
Артем Сальников ответил spartach n1
17 апреля в 20:01
Да кому нужен этот колхозник ? пусть конюшня и дальше гордится своим псевдодарованием ))
Куда нам до великого Спартака? Ведь воспитанники Спартака, Глушаков и Комбаров, игроки мирового уровня, что сказать.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   852 / 973
17 апреля в 19:26
Столько пиара даже Дзюба не получал))) А если серьёзно, то про Зинченко ничего написать не успели, как тот уехал в МС. Про отъезд Ньясса в Эвертон узнали только после трансфера. Зато про Смолова, Головина, Шатова и пр. годами писали, что их хочет Дортмунд, Арсенал, ТТХ. Но они никуда не уехали. Внутренний пиар = нулевой КПД.
vinyardrip
vinyardrip ответил spartach n1
   489 / 973
17 апреля в 16:51
Да кому нужен этот колхозник ? пусть конюшня и дальше гордится своим псевдодарованием ))
Ну вы то своим гордитесь, правда про него и не знает никто..)) И давай сразу бан, ты ведь оскорбленное уже или че еще добавить?))
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 973
17 апреля в 16:20
Знаки препинания,лексические построения хромают,местами тяжело читать.Эредевизи-хороший опыт,не надо ля-ля,там нет команд пешеходов и другой уровень игры. Сколько игроков мирового уровня выходит из РФПЛ, а сколько из чемпионата Нидерландов? Если он там станет звездой,тогда и в АПЛ можно.А сейчас только на лавку,при всех талантах.
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   45 / 973
17 апреля в 16:18
Конюшня его уровень и фнл!! ТОЧКА)))
А пока уровень ФНЛ - спартак. Завтра очередная игра "покорителей пердива" )))
rzn88
rzn88
17 апреля в 16:16
Хочется чтоб Клопп пригласил Александра в Ливерпуль!
Kuvkil
Kuvkil
   468 / 973
17 апреля в 16:01
Не пойдет он дальше цска
FILL3286
FILL3286
   25 / 973
17 апреля в 15:58
Конюшня его уровень и фнл!! ТОЧКА)))
nik9373
nik9373
   411 / 973
17 апреля в 15:50
Посмотрел на другом сайте статистику Головина.В категории лучшие игроки-шестой,в категории передачи- 65,в категории гол+пас-33-й,время на поле-52,предупреждения-шестнадцатый в списке.

Не нашёл в каком месте он лучший.
sir_Alex
sir_Alex
   29 / 973
17 апреля в 15:39
Ясно одно – травокуры ничем не лучше коней!
Бутсы
Бутсы ответил Parovoznic
   591 / 973
17 апреля в 15:14
А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними. - - - - - - Ещё один... Всегда говорил, что болелы ЦСКА иногда живут в другой реальности.
Да пусть хвалит, это ладно.

Но сравнить типичного форварда таранного типа с чистой восьмеркой это конечно, очень сильно!
Parovoznic
Parovoznic ответил Serg_Diamond
   133 / 973
17 апреля в 15:05
Есть такая тенденция в журналистике, особенно спортивной, - притягивать факты к заранее приготовленным тезисам, когда должно быть ровно наоборот. Что Головин лягнул в Уфе Йокича ногой по бедру после того как последний пытался поймать его (прогнувшего, чтоб не причинить Йокичу травмы), за ногу, что было чревато для самого Головина серьезной травмой - так а кто бы из вас не п..данул бы этому Баяну после такого в рот? А дальше как обычно идет подгонка задачи под ответ. Фу! Моветон! А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними. Потому что то, что он уже сейчас показывает на поле никак не хуже их пикового уровня, а потенциал у Головина впереди еще огромный. Если парень не остановится в прогрессе и не испугается раньше времени, он станет европейской звездой.
А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними.
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Ещё один...
Всегда говорил, что болелы ЦСКА иногда живут в другой реальности.
Parovoznic
Parovoznic
   133 / 973
17 апреля в 15:03
Неплохо быть лучшим игроком в России. Но еще лучше добраться до уровня топовой команды в Англии и показать себя в АПЛ.
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Это точно про Головина?
Прочитал только это глупость в первой фразе. Читать дальше желание сразу отпало.
spartach n1
spartach n1
   2 / 973
17 апреля в 14:53
Да кому нужен этот колхозник ?
пусть конюшня и дальше гордится своим псевдодарованием ))
BDA8181
BDA8181
   223 / 973
17 апреля в 14:49
Ещё одно разрекламированное чудо . Пусть ползёт в АПЛ . Если не за топчут , так хоть помнут )) А вообще ему на мой взгляд кордебалет лига подойдёт . Да и в Испаний в основном наши удачно выступали. Вообщем удачи ему .
Бутсы
Бутсы
   591 / 973
17 апреля в 14:45
Головин играет в дворовый футбол
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   296 / 973
17 апреля в 14:44
Есть такая тенденция в журналистике, особенно спортивной, - притягивать факты к заранее приготовленным тезисам, когда должно быть ровно наоборот. Что Головин лягнул в Уфе Йокича ногой по бедру после того как последний пытался поймать его (прогнувшего, чтоб не причинить Йокичу травмы), за ногу, что было чревато для самого Головина серьезной травмой - так а кто бы из вас не п..данул бы этому Баяну после такого в рот? А дальше как обычно идет подгонка задачи под ответ. Фу! Моветон! А по факту Головин на сегодняшний день потенциально круче Аршавина, Павлюченко и иже с ними. Потому что то, что он уже сейчас показывает на поле никак не хуже их пикового уровня, а потенциал у Головина впереди еще огромный. Если парень не остановится в прогрессе и не испугается раньше времени, он станет европейской звездой.
Jum13
Jum13
   45 / 973
17 апреля в 14:15
Прелесть Головина в том, что он играет плохо и может лучше. Плохо, если сравнивать возможности и результаты. Например, всего четыре гола в РФПЛ, а у Бикфалви их семь штук, например. Всего две голевые передачи в РФПЛ, а у Натхо пять созданных голов. Всего 81.7% точных пасов, когда у Каборе или Игоря Денисова – 87-88%.

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А можно по-корректнее сравнения? Количество игр. Например, как у Бикфалви обстоят дела с голевыми передачами и пасами. Или у Каборе с Денисовым. А то если так сравнивать - то Глушаков топ-вратарь, ни разу не пропустивший за всю карьеру
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   126 / 973
17 апреля в 14:10
Рано Саше уходить в АПЛ.
В ЦСКА надо расти. ИМХО.
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