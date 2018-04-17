Ловушка от «Челси». Головин и тень Слуцкого

У Гинера есть привычка передерживать талантливых футболистов, но «Соккер.ру» советует помедлить, если Александра хотят отправить из «Челси» в «Витесс».
Александра ждет летний переезд в Англию?
Неплохо быть лучшим игроком в России. Но еще лучше добраться до уровня топовой команды в Англии и показать себя в АПЛ. Именно в АПЛ, Головину нет места в основах лидеров других лиг, разве что у нового тренера «Баварии» Нико Ковача вдруг появится желание пригласить Александра в компанию Толиссо и Алькантары. Но скорее речь о переходе в один из английских клубов, ведь у Головина на Альбионе прекрасная пресса, о нем слышали и даже говорят.
К сожалению, нет места в центре поля у «Ливерпуля». Ведь летом приедет из немецких краев Наби Кейта. Так что даже потеря Джана не изменит планы Клоппа в середине поля. Говорят, Гвардиоле интересен Вайгль в опорную зону, но Головин скорее занимает место Давида Сильвы на поле, а не дублирует Фернандиньо. В основу МЮ Александр не пройдет, в лучшем случае повторит судьбу Андера Эрреры – старался бы, завоевал уважение лучшими матчами, но потом задумался, продлевать ли контракт, если светит скамейка?
Также много говорилось об «Арсенале». Венгер дважды хвалил Головина после матчей ЦСКА и «Арсенала» и правильно делал. Штрафной в Лондоне, голевая передача в домашней игре – молодой полузащитник сыграл во втором матче лучше, чем опытные коллеги из состава «канониров». Венгер явно заинтересован. Но француз и к Кокорину серьезно присматривался, поскольку «Арсенал» следит за всеми талантами мира и просто теми, кто прибавил. Да и кто сказал, что Арсен остается? Если «канониры» меняют тренера – разговор о Головине отложат.
Что отличает армейца от Смолова и Кокорина?
У Головина есть преимущество. И речь не только о возрасте. Кокорин и Смолов «ловили звезду» за полем в разное время и в различных форматах. А вот скауты лидеров АПЛ напишут в характеристике Головина о другом поведении. Более того, Александр может получить в Англии ту же протекцию, что получали два армейца – Жирков и Слуцкий. Не исключено, что Абрамович и Грановская предложат следующему после ухода Конте наставнику «Челси» рассмотреть кандидатуру молодого россиянина.
Да и рядом с изумительным Канте нет никого стабильного, хотя полно недешевых звезд. Возможно, «Челси» ждет переформатирование состава летом. Не исключен уход Азара, Сеску немало лет, Бакайоко не всегда оправдывает ожидания на поле. С другой стороны, не рано ли Головину пробоваться в клубах первой пятерки АПЛ? Может повториться история украинского хавбека Зинченко, который попал в основу «Манчестер Сити» после травмы левого защитника Менди и смены позиции.
Александр выиграл чемпионское звание в команде Гвардиолы и стал вторым украинцем, который подобного добивался – после Лужного с «Арсеналом», но Головину о титулах в АПЛ пока думать рано. Даже если перейдет в «Челси» или «Арсенал», может оказаться на скамейке. С другой стороны, если Александр, которым прямо сейчас все интересуются, будет отказываться от прямых предложений, никогда не узнаем, тянул он на уровень топ-5 АПЛ или нет.
Головин настолько хорош, как говорят?
О том, что Головин и Зобнин – главные полузащитники России и надежды сборной, писали еще в прошлом году. За это время ничего глобально не поменялось. Наоборот, оба приобрели опыт. Александр – на поле, Роман – в тренажерном зале, заставляя себя вернуться после сложной травмы. Конечно, Зобнин вернулся не настолько диким, каким был в чемпионском сезоне «Спартака».
Но и Роман, и Головин отличаются желанием бороться, работать на приемлемой скорости и могут похвастаться приличными показателями. У Александра в сезоне РФПЛ четыре забитых мяча – за весь прошлый забил трижды. Две голевые передачи – еще немножко и повторит прошлогоднее достижение. Также сейчас Головин стал играть агрессивнее, о чем еще будет сказано.
Зато хавбек ЦСКА начинает видеть чужие ворота, хорошо работает с мячом, стал замечать напарников. Для парня, которому пока 21 год – прекрасные цифры и достижения. В России мало полузащитников, которые так хорошо разворачиваются в центре поля и применяют аритмию в действиях, которая так полюбилась всем приличным тренерам планеты с 2008-го по 2012-й, когда сборная Испании собирала большие победы с большими хавбеками в основе.
Полузащитник морально готов к топ-5?
У парня проскакивают заскоки молодого Аршавина. Головин умеет ляпнуть глупость. Или посмотреть на соперника как на пустое место, сыграв неоправданно глупо, грубо или по-пижонски. За примерами далеко ходить не будем – в последнем туре в Уфе должен был получить красную карточку, ведь пнул ногой Бояна Йокича в бедро. Но арбитр Турбин показал «армейцу» лишь желтую карточку, как Карасев в адрес Вернблума в памятном эпизоде с ударом локтем в лицо в игре с «Локомотивом».
Плохо, когда за очевидные фолы не наказывают, ведь страдает командная дисциплина. Головина в последнее время слишком часто хвалили – в основном по делу, но постоянно немного авансом, поэтому после выезда в Уфу Ганчаренко может провести беседу. Ведь у Александра очень сложная задача – не превратиться в высокомерного монстра, купаясь в футбольных деньгах. Если «поймал звезду» на поле - надо остановить, ведь и так 7 желтых нахватал в РФПЛ за сезон. У Вернблума столько же!
Невзрачные матчи Головина тоже важны?
Головин по футбольным меркам – мальчишка, в мае исполнится 22 года. По российским лимитным реалиям в двадцать девять можно быть новичком в основе серьезной команды, надеждой на ближайшие годы, как Виктор Васин. Так что в РФПЛ Александр как младенец. Но по европейским канонам Головин должен быть готов к серьезным испытаниям и к критике, которую выдерживает, например, его ровесник Деле Алли из «Тоттенхэма» в Англии.
В лиге, где Сеск изумительно смотрелся в восемнадцать лет, не привыкли делать скидку на возраст. Но ценят молодых талантов и умеют с ними работать – вспомните путь Кейна, которому начали доверять в двадцать один год. Так что Головину надо попробовать найти клуб, где он нужен. Ведь информация, что Александра переведут в «Челси», чтобы потом отправить в «Витесс» - настоящая ловушка для россиянина.
Во-первых, в ФИФА подумывают ужесточить условия аренд – а то расплодилось клубов с пятью составами вместе с арендованными. Во-вторых, ЦСКА намного сильнее «Витесса», лучше остаться дома и играть в еврокубках в Москве. Так что Головин получит ряд предложений, некоторые из них будут вредными для его карьеры. Например, под руководством Слуцкого уже работал на чужой земле – на Евро-2016, а получилось тогда только набить шишек. Что нового даст ему Леонид Викторович в развеселой Эре?
Чем Александр заинтересовал топ-клубы?
Прелесть Головина в том, что он играет плохо и может лучше. Плохо, если сравнивать возможности и результаты. Например, всего четыре гола в РФПЛ, а у Бикфалви их семь штук, например. Всего две голевые передачи в РФПЛ, а у Натхо пять созданных голов. Всего 81.7% точных пасов, когда у Каборе или Игоря Денисова – 87-88%. Ладно, опытные люди играют глубже, им проще собирать короткие пасы. Но есть Ману Фернандеш, у которого больше голов, передач, выше точность. Головину еще расти и расти даже по меркам РФПЛ, где он и близко не игрок сезона.
Но в этом суть разговора – есть уникальный шанс не пересидеть в РФПЛ. Такую возможность в разные годы упускали десятки талантливых российских футболистов. Да и иностранцы тоже, ведь принцип «нас и здесь неплохо кормят» не служит толчком к развитию футбольного мастерства в условиях слабой конкуренции. Если бы лига была финансово защищенной и привлекала талантливых ребят уровня Дибалы или Коутиньо – тогда Головин мог спокойно играть за полуфиналиста Лиги Европы ЦСКА, конкурировать дома с участником плей-офф ЛЧ «Спартаком», который грохнул «Ливерпуль» 7:0 в группе.
Но разница между АПЛ и РФПЛ не только в первых буквах. Головину необходимо ударно завершить сезон и сыграть за сборную на чемпионате мира на одном дыхании. Пройти кастинг в большой клуб сложно, а закрепиться на новом месте – еще труднее. Но Александр сам говорил, что не хочет повторять путь коллег, подразумевая того же Дзагоева. Нужно пробовать реализовать таланты в полной мере, а для признания Головина как звезды европейского футбола нужно показать себя в лиге Салаха, Де Брюйне и Азара.
Только сам Александр знает, когда будет готов. Не исключено, что через год станет еще мощнее. Вот только чемпионат мира на носу, а это идеальный шанс для любого российского футболиста показать себя и получить путевку в большую команду, где будет трудно, но эта школа перспективнее любых успехов в РФПЛ.
А ведь в первом тайме Слай прямой ногой чуть голеностоп Сашке не оторвал, прямо шипами со всей дури въехал. Штрафной судья назначил, но карточку не дал.
Получается Турбин высоко задрал планку, как говорил тов. Будогосский!!!
А ведь в первом тайме Слай прямой ногой чуть голеностоп Сашке не оторвал, прямо шипами со всей дури въехал. Штрафной судья назначил, но карточку не дал.
Получается Турбин высоко задрал планку, как говорил тов. Будогосский!!!
Это к тому что Головин должен стать основой новой игры. Расти вместе с командой. Добиться признания в Европе как лидер ,постановщик ,режиссер Игры!
Вот тогда и Топ-5 никуда от него не уйдут! Если не зазвездит!
Лет через 5-6 это будет Игрок в великой Команде!
Это к тому что Головин должен стать основой новой игры. Расти вместе с командой. Добиться признания в Европе как лидер ,постановщик ,режиссер Игры!
Вот тогда и Топ-5 никуда от него не уйдут! Если не зазвездит!
Лет через 5-6 это будет Игрок в великой Команде!
Не нашёл в каком месте он лучший.
Не нашёл в каком месте он лучший.
Но сравнить типичного форварда таранного типа с чистой восьмеркой это конечно, очень сильно!
Но сравнить типичного форварда таранного типа с чистой восьмеркой это конечно, очень сильно!
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Ещё один...
Всегда говорил, что болелы ЦСКА иногда живут в другой реальности.
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Ещё один...
Всегда говорил, что болелы ЦСКА иногда живут в другой реальности.
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Это точно про Головина?
Прочитал только это глупость в первой фразе. Читать дальше желание сразу отпало.
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Это точно про Головина?
Прочитал только это глупость в первой фразе. Читать дальше желание сразу отпало.
пусть конюшня и дальше гордится своим псевдодарованием ))
пусть конюшня и дальше гордится своим псевдодарованием ))
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А можно по-корректнее сравнения? Количество игр. Например, как у Бикфалви обстоят дела с голевыми передачами и пасами. Или у Каборе с Денисовым. А то если так сравнивать - то Глушаков топ-вратарь, ни разу не пропустивший за всю карьеру
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А можно по-корректнее сравнения? Количество игр. Например, как у Бикфалви обстоят дела с голевыми передачами и пасами. Или у Каборе с Денисовым. А то если так сравнивать - то Глушаков топ-вратарь, ни разу не пропустивший за всю карьеру
В ЦСКА надо расти. ИМХО.
В ЦСКА надо расти. ИМХО.