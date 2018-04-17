Ловушка от «Челси». Головин и тень Слуцкого

17 апреля 2018, 13:30

У Гинера есть привычка передерживать талантливых футболистов, но «Соккер.ру» советует помедлить, если Александра хотят отправить из «Челси» в «Витесс».

Александра ждет летний переезд в Англию?

Неплохо быть лучшим игроком в России. Но еще лучше добраться до уровня топовой команды в Англии и показать себя в АПЛ. Именно в АПЛ, Головину нет места в основах лидеров других лиг, разве что у нового тренера «Баварии» Нико Ковача вдруг появится желание пригласить Александра в компанию Толиссо и Алькантары. Но скорее речь о переходе в один из английских клубов, ведь у Головина на Альбионе прекрасная пресса, о нем слышали и даже говорят.

К сожалению, нет места в центре поля у «Ливерпуля». Ведь летом приедет из немецких краев Наби Кейта. Так что даже потеря Джана не изменит планы Клоппа в середине поля. Говорят, Гвардиоле интересен Вайгль в опорную зону, но Головин скорее занимает место Давида Сильвы на поле, а не дублирует Фернандиньо. В основу МЮ Александр не пройдет, в лучшем случае повторит судьбу Андера Эрреры – старался бы, завоевал уважение лучшими матчами, но потом задумался, продлевать ли контракт, если светит скамейка?

Также много говорилось об «Арсенале». Венгер дважды хвалил Головина после матчей ЦСКА и «Арсенала» и правильно делал. Штрафной в Лондоне, голевая передача в домашней игре – молодой полузащитник сыграл во втором матче лучше, чем опытные коллеги из состава «канониров». Венгер явно заинтересован. Но француз и к Кокорину серьезно присматривался, поскольку «Арсенал» следит за всеми талантами мира и просто теми, кто прибавил. Да и кто сказал, что Арсен остается? Если «канониры» меняют тренера – разговор о Головине отложат.

Что отличает армейца от Смолова и Кокорина?

У Головина есть преимущество. И речь не только о возрасте. Кокорин и Смолов «ловили звезду» за полем в разное время и в различных форматах. А вот скауты лидеров АПЛ напишут в характеристике Головина о другом поведении. Более того, Александр может получить в Англии ту же протекцию, что получали два армейца – Жирков и Слуцкий. Не исключено, что Абрамович и Грановская предложат следующему после ухода Конте наставнику «Челси» рассмотреть кандидатуру молодого россиянина.

Да и рядом с изумительным Канте нет никого стабильного, хотя полно недешевых звезд. Возможно, «Челси» ждет переформатирование состава летом. Не исключен уход Азара, Сеску немало лет, Бакайоко не всегда оправдывает ожидания на поле. С другой стороны, не рано ли Головину пробоваться в клубах первой пятерки АПЛ? Может повториться история украинского хавбека Зинченко, который попал в основу «Манчестер Сити» после травмы левого защитника Менди и смены позиции.

Александр выиграл чемпионское звание в команде Гвардиолы и стал вторым украинцем, который подобного добивался – после Лужного с «Арсеналом», но Головину о титулах в АПЛ пока думать рано. Даже если перейдет в «Челси» или «Арсенал», может оказаться на скамейке. С другой стороны, если Александр, которым прямо сейчас все интересуются, будет отказываться от прямых предложений, никогда не узнаем, тянул он на уровень топ-5 АПЛ или нет.

Головин настолько хорош, как говорят?

О том, что Головин и Зобнин – главные полузащитники России и надежды сборной, писали еще в прошлом году. За это время ничего глобально не поменялось. Наоборот, оба приобрели опыт. Александр – на поле, Роман – в тренажерном зале, заставляя себя вернуться после сложной травмы. Конечно, Зобнин вернулся не настолько диким, каким был в чемпионском сезоне «Спартака».

Но и Роман, и Головин отличаются желанием бороться, работать на приемлемой скорости и могут похвастаться приличными показателями. У Александра в сезоне РФПЛ четыре забитых мяча – за весь прошлый забил трижды. Две голевые передачи – еще немножко и повторит прошлогоднее достижение. Также сейчас Головин стал играть агрессивнее, о чем еще будет сказано.

Зато хавбек ЦСКА начинает видеть чужие ворота, хорошо работает с мячом, стал замечать напарников. Для парня, которому пока 21 год – прекрасные цифры и достижения. В России мало полузащитников, которые так хорошо разворачиваются в центре поля и применяют аритмию в действиях, которая так полюбилась всем приличным тренерам планеты с 2008-го по 2012-й, когда сборная Испании собирала большие победы с большими хавбеками в основе.

Полузащитник морально готов к топ-5?

У парня проскакивают заскоки молодого Аршавина. Головин умеет ляпнуть глупость. Или посмотреть на соперника как на пустое место, сыграв неоправданно глупо, грубо или по-пижонски. За примерами далеко ходить не будем – в последнем туре в Уфе должен был получить красную карточку, ведь пнул ногой Бояна Йокича в бедро. Но арбитр Турбин показал «армейцу» лишь желтую карточку, как Карасев в адрес Вернблума в памятном эпизоде с ударом локтем в лицо в игре с «Локомотивом».

Плохо, когда за очевидные фолы не наказывают, ведь страдает командная дисциплина. Головина в последнее время слишком часто хвалили – в основном по делу, но постоянно немного авансом, поэтому после выезда в Уфу Ганчаренко может провести беседу. Ведь у Александра очень сложная задача – не превратиться в высокомерного монстра, купаясь в футбольных деньгах. Если «поймал звезду» на поле - надо остановить, ведь и так 7 желтых нахватал в РФПЛ за сезон. У Вернблума столько же!

Невзрачные матчи Головина тоже важны?

Головин по футбольным меркам – мальчишка, в мае исполнится 22 года. По российским лимитным реалиям в двадцать девять можно быть новичком в основе серьезной команды, надеждой на ближайшие годы, как Виктор Васин. Так что в РФПЛ Александр как младенец. Но по европейским канонам Головин должен быть готов к серьезным испытаниям и к критике, которую выдерживает, например, его ровесник Деле Алли из «Тоттенхэма» в Англии.

В лиге, где Сеск изумительно смотрелся в восемнадцать лет, не привыкли делать скидку на возраст. Но ценят молодых талантов и умеют с ними работать – вспомните путь Кейна, которому начали доверять в двадцать один год. Так что Головину надо попробовать найти клуб, где он нужен. Ведь информация, что Александра переведут в «Челси», чтобы потом отправить в «Витесс» - настоящая ловушка для россиянина.

Во-первых, в ФИФА подумывают ужесточить условия аренд – а то расплодилось клубов с пятью составами вместе с арендованными. Во-вторых, ЦСКА намного сильнее «Витесса», лучше остаться дома и играть в еврокубках в Москве. Так что Головин получит ряд предложений, некоторые из них будут вредными для его карьеры. Например, под руководством Слуцкого уже работал на чужой земле – на Евро-2016, а получилось тогда только набить шишек. Что нового даст ему Леонид Викторович в развеселой Эре?

Чем Александр заинтересовал топ-клубы?

Прелесть Головина в том, что он играет плохо и может лучше. Плохо, если сравнивать возможности и результаты. Например, всего четыре гола в РФПЛ, а у Бикфалви их семь штук, например. Всего две голевые передачи в РФПЛ, а у Натхо пять созданных голов. Всего 81.7% точных пасов, когда у Каборе или Игоря Денисова – 87-88%. Ладно, опытные люди играют глубже, им проще собирать короткие пасы. Но есть Ману Фернандеш, у которого больше голов, передач, выше точность. Головину еще расти и расти даже по меркам РФПЛ, где он и близко не игрок сезона.

Но в этом суть разговора – есть уникальный шанс не пересидеть в РФПЛ. Такую возможность в разные годы упускали десятки талантливых российских футболистов. Да и иностранцы тоже, ведь принцип «нас и здесь неплохо кормят» не служит толчком к развитию футбольного мастерства в условиях слабой конкуренции. Если бы лига была финансово защищенной и привлекала талантливых ребят уровня Дибалы или Коутиньо – тогда Головин мог спокойно играть за полуфиналиста Лиги Европы ЦСКА, конкурировать дома с участником плей-офф ЛЧ «Спартаком», который грохнул «Ливерпуль» 7:0 в группе.

Но разница между АПЛ и РФПЛ не только в первых буквах. Головину необходимо ударно завершить сезон и сыграть за сборную на чемпионате мира на одном дыхании. Пройти кастинг в большой клуб сложно, а закрепиться на новом месте – еще труднее. Но Александр сам говорил, что не хочет повторять путь коллег, подразумевая того же Дзагоева. Нужно пробовать реализовать таланты в полной мере, а для признания Головина как звезды европейского футбола нужно показать себя в лиге Салаха, Де Брюйне и Азара.

Только сам Александр знает, когда будет готов. Не исключено, что через год станет еще мощнее. Вот только чемпионат мира на носу, а это идеальный шанс для любого российского футболиста показать себя и получить путевку в большую команду, где будет трудно, но эта школа перспективнее любых успехов в РФПЛ.