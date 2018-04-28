ПСЖ отпустит Неймара в «Реал» только в одном случае

Мадридский «Реал» этим летом намерен усилить линию атаки форвардом «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром. Но в парижском клубе не собираются расставаться с футболистом, купленным у «Барселоны» за 222 млн евро.

Как отмечает источник, помешать ПСЖ сохранить Неймара в команде могут только возможные проблемы с соблюдением правил финансового fair play. В данном случае парижане будут готовы расстаться с бразильцем за сумму в € 250-300 млн.

Ранее исполнительный директор чемпионата Франции Дидье Квилло сообщил, что в контракте Неймара нет пункта о выкупе трансфера.