Экс-форвард «Зенита» близок к переходу в «Тоттенхэм»

По версии источника, нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон в ближайшее время может перейти в «Тоттенхэм».



28-летний футболист в этом сезоне отметился 7 забитыми голами за свою команду. Ориентировочная трансферная стоимость экс-форварда «Зенита» составляет 12 миллионов фунтов. Также отмечается, что болельщики «шпор» не совсем одобряют потенциальную сделку, так как игрок не обладает достаточным количеством амбиций.



Ранее ходили слухи, что Рондон летом может покинуть «Вест Бромвич».