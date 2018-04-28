Экс-форвард «Зенита» близок к переходу в «Тоттенхэм»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.285.510.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.73.84.8
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.93.32.65
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.13.33.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 68’ Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.93.353.8
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.33.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.186.412.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Экс-форвард «Зенита» близок к переходу в «Тоттенхэм»

сегодня, 11:08

По версии источника, нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон в ближайшее время может перейти в «Тоттенхэм». 

28-летний футболист в этом сезоне отметился 7 забитыми голами за свою команду. Ориентировочная трансферная стоимость экс-форварда «Зенита» составляет 12 миллионов фунтов. Также отмечается, что болельщики «шпор» не совсем одобряют потенциальную сделку, так как игрок не обладает достаточным количеством амбиций. 

Ранее ходили слухи, что Рондон летом может покинуть «Вест Бромвич».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 12:16
Очередное бревно, я поражаюсь трансферной политикой Тоттенхэма особенно в плане нападения Янсенн из Аз, Льоренте из Суонси, Рондон из ВБА, и эта команда с таким усилиями пытается бороться за титул АПЛ и какие то трофеи.

За последние пару сезонов шпоры не усилились никем, лидеры Кейн, Алли, Эриксен и Сон, играют постоянно, заменить их некем если игра у них не идет, по этому Почет просто смотрит чем все завершится.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 12:13
После Зенита возьмут в любую команду.
kastites
kastites
сегодня в 12:04
Великий ЗЕНИТ раскрыл потенциал этого игрока
cannongun
cannongun
сегодня в 11:59
ахаха вот это вброс
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:59
Пусть поиграет...
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 11:49
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 11:40
    С душком новость
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 11:39
    Свалил из Зенита и тут же заиграл. Всё првильно сделал.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 11:37
    Из-за вылета Вест Бром разберут, в первую очередь Рондона и Эванса, захочет ли Рондон идти в Тоттенхэм вопрос, тем более очевидно что там будет гарантированно место на лавке, если только Кейн не уйдёт
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 11:30
    Экс форварды Спартака могут собраться только в баню. После Спартака карьеры нет. Гыгыгы
    Pozitivs
    Pozitivs
    сегодня в 11:18
    Экс-форварды спартака собираются в Анжи.
    Багор
    Багор ответил toshkanchik07
    сегодня в 11:17
    toshkanchik07:
    Подумалось, что на Дзюбу глаз положили взамен сбавившего Кейна
    Дзюбу скоро вместо промески заберут обратно, вот еще нагадит побольше Зениту и заберут.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:16
    ахахаххах,как такое полено собрался покупать ттх?
    Может они еще и молло с дзюбай собрались брать?
    toshkanchik07
    toshkanchik07
    сегодня в 11:15
    Подумалось, что на Дзюбу глаз положили взамен сбавившего Кейна
    Не спартак
    Не спартак
    сегодня в 11:10
    Удачи Рондону!
    Московские бабушки
    Московские бабушки
    сегодня в 11:10
    гордость Зенита
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