ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Идет второй тайм, 65’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус33.252.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 90’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 67’ Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

сегодня, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что армейцы вылетели в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РФПЛ с «Зенитом», а также опубликовала несколько фотографий. 

Ранее отмечалось, что ЦСКА продал 4 тысячи билетов на выездную игру с «Зенитом».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 15:44
Главное, что бы играли не как год назад, когда было 0:0 и потеря времени на просмотр. Хочется посмотреть интересную игру с голами. Удачи всем сборникам.
Арбалет
Арбалет
сегодня в 15:40
Суперматч года завершится в зависимости от результата матча Амкар - пупсики.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:39
Да ничья будет, успокойтесь уж. Так Миллер с Гинером посчитали.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил cska plus
сегодня в 15:38
cska plus:
Ваши зулусы ещё не вылетели в Пермь?
А зулуссы а бане прикидывают как им уйти от повторного разгрома.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 15:36
Для борьбы с опостылившими пупсиками успеха обоим командам.
ndedov
ndedov
сегодня в 15:35
Ждем матч за Лигу Чемпионов.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 15:34
При всем уважении к ЦСКА победить должен Зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:34
Молодёжь радостная...улыбается....
Лишь умудрённый опытом Игнашевич и повидавший мир Муса знают что их ждёт....потому и серьёзны...и немного грустны....потерянное время....потерянные очки...потерянные надежды на ЛЧ......)))

Если серьёзно пусть кто выиграет - тот и идёт в ЛЧ......всё по-честноку......
Красивой игры и честного судейства !!!!!!!!!!!!
Jum13
Jum13 ответил cska plus
сегодня в 15:33
cska plus:
Ваши зулусы ещё не вылетели в Пермь?
Они автостопом
Jum13
Jum13
сегодня в 15:32
Удачи!
Юррыч
Юррыч
сегодня в 15:32
ЦСКА встретят как гостей, они же не свиньи.
MALOVAR
MALOVAR ответил cska plus
сегодня в 15:31
не беспокойся,наши бойцы вылетят когда надо,чтобы доказать ,что мы команда
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:30
    cska plus
    cska plus ответил MALOVAR
    сегодня в 15:27
    MALOVAR:
    А на гужевых повозках не судьба? ну или сапсане
    Ваши зулусы ещё не вылетели в Пермь?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:25
    Удачи и победы великому ЦСКА!!!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 15:25
    А на гужевых повозках не судьба? ну или сапсане
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:25
    МОГЛИ Б И НА АВТОБУСЕ В НОЧЬ ПОЕХАТЬ !
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