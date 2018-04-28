ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что армейцы вылетели в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РФПЛ с «Зенитом», а также опубликовала несколько фотографий.

Ранее отмечалось, что ЦСКА продал 4 тысячи билетов на выездную игру с «Зенитом».