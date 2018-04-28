«Химки» переиграли «Енисей» в матче 35-го тура ФНЛ

В матче 35-го тура ФНЛ «Химки» переиграли «Енисей».
Химки, стадион «Новые Химки»
«Химки» – «Енисей» – 2:1 (1:1)
Голы: Талалай 26 (пенальти), Кичин 35 (автогол), Обрадович 68.
«Химки»: Исупов, Лисинков, Заика, Шумских, Данилкин, Батов, Петрусев (Алибеков 78), Поярков, Талалай, Яковлев (Кокоев 83), Машуков (Радченко 55).
Главный тренер: Юрий Красножан.
«Енисей»: Филиппов, Чичерин, Кичин, Гасанов, Жиров (Саркисов 42), Стеклов (Рожков 46), Иванов, Фатуллаев, Кутьин (Гарбуз 67), Комков, Обрадович.
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
Предупреждения: Талалай 48, Машуков 50.
Судья: Павел Кукуян.
В другом матче тура «Луч-Энергия» и «Кубань» разошлись миром.
Есть кто из Химок??
Есть кто из Химок??