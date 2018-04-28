«Рома» отправила четыре мяча в ворота «Кьево»

«Рома» одержала уверенную победу над «Кьево» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» - «Кьево» 4:1 (2:0)
Голы: Шик 9, Джеко 40, Эль-Шаарави 65, Джеко 67 - Инглезе 88.
Незабитый пенальти: Инглезе 59.
«Рома»: Алиссон, Жуан, Коларов, Перес, Фасио, Де Росси, Наингголан, Пеллегрини (Гоналон 79), Джеко (Жерсон 84), Шик (Манолас 60), Эль-Шаарави.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Кьево»: Соррентино, Бани (Гамберини 46), Каччаторе, Томович, Депаоли (Ярошински 28), Кастро (Бирса 79), Радованович, Ригони, Хетемай, Инглезе, Пуччарелли.
Главный тренер: Роландо Маран.
Предупреждения: Коларов 24, Хетемай 28, Бирса 90+1, Наингголан 90+2.
Удаление: Жуан 56.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
Напомним, что недавно «Рома» уступила «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.
Сейчас Рома побила Кьево для показухи, , а Ливер опять скатал вничью с аутсайдером Сток 0-0, Что будет в ответке, думаю вы и сами знаете.
Сейчас Рома побила Кьево для показухи, , а Ливер опять скатал вничью с аутсайдером Сток 0-0, Что будет в ответке, думаю вы и сами знаете.