«Рома» отправила четыре мяча в ворота «Кьево»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:1 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:1 Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.434.77.5
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 3:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 2:1 Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 17’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 4:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.35.310
21:45 14’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5

«Рома» отправила четыре мяча в ворота «Кьево»

сегодня, 20:53
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 1Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

«Рома» одержала уверенную победу над «Кьево» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Кьево» 4:1 (2:0)
Голы: Шик 9, Джеко 40, Эль-Шаарави 65, Джеко 67 - Инглезе 88.
Незабитый пенальти: Инглезе 59.

«Рома»: Алиссон, Жуан, Коларов, Перес, Фасио, Де Росси, Наингголан, Пеллегрини (Гоналон 79), Джеко (Жерсон 84), Шик (Манолас 60), Эль-Шаарави.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Кьево»: Соррентино, Бани (Гамберини 46), Каччаторе, Томович, Депаоли (Ярошински 28), Кастро (Бирса 79), Радованович, Ригони, Хетемай, Инглезе, Пуччарелли.
Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Коларов 24, Хетемай 28, Бирса 90+1, Наингголан 90+2.

Удаление: Жуан 56.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

Напомним, что недавно «Рома» уступила «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ozdo
ozdo ответил juvenale
сегодня в 21:47
juvenale:
и с кем же условный сити играл вничью например из последних мест?>Ювентус например играл вничью со спалом и кротоне,зачем писать этот бред,что где-то что-то слабее?
он глорик барселоны, тотенхема... по этому обижен на италию)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
сегодня в 21:43
Это не бред,а реальность.В АПЛ почти нет проходных матчей,особенно во второй половине сезона.Сити,которая благодаря глубине и качеству состава и гениальности тренера почти не теряет очков.А вот тот же МЮ,Ливерпуль,Челси и Тотентхем периодически этим "грешат".А вот Юве например,идет почти вровень с Наполи.Даже если Ювентус и Наполи и теряют очки с середняки,то это именно слабость фаворита,а не сильные конкуренты.Но это не вина Серии А,просто АПЛ самая богатая лига мира и бюджет ауцайдеров такой же как у лидеров Сирии А.Они собирают все сливки.
cevin cigan
cevin cigan ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:32
Владимиpъ Григорянъ:
Волки еще не наелись. Ждем зарубы от Ромы в ЛЧ.
Там..пиф-паф.......не зай..й.............(Ливер не шлак ,Ливер в финале!!)
LOpp
LOpp
сегодня в 21:21
2 гола в меньшенстве забили. Похвально
juvenale
juvenale ответил DXTK
сегодня в 21:15
DXTK:
ой как страшно, я вам говорил когда Рома отмутузила СПАЛ 3-0, а Ливерпуль скатал вничью с ВБА 2-2, что Серия А далеко не АПЛ, тут лидерам легче играть с аутсайдерами, потому что 95 % случаев побеждает фаворит. Ливерпуль катал 5-0 Рому, после пропустили 2. Сейчас Рома побила Кьево для показухи, , а Ливер опять скатал вничью с аутсайдером Сток 0-0, Что будет в ответке, думаю вы и сами знаете.
и с кем же условный сити играл вничью например из последних мест?>Ювентус например играл вничью со спалом и кротоне,зачем писать этот бред,что где-то что-то слабее?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 21:13
С Ливером так не прокатит
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:13
Волки еще не наелись. Ждем зарубы от Ромы в ЛЧ.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 21:07
Неплохо, хватит ли сил на Ливерпуль.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 21:05
Ливерпуль сегодня припас голы для Ромы, а Рома свои же исчерпала) всё закономерно)
cpartak60
cpartak60
сегодня в 21:05
рома готова к ливерпулю!будет сеча!если салаха закроют у ромы есть шанс!
DXTK
DXTK
сегодня в 21:03
ой как страшно, я вам говорил когда Рома отмутузила СПАЛ 3-0, а Ливерпуль скатал вничью с ВБА 2-2, что Серия А далеко не АПЛ, тут лидерам легче играть с аутсайдерами, потому что 95 % случаев побеждает фаворит. Ливерпуль катал 5-0 Рому, после пропустили 2.

Сейчас Рома побила Кьево для показухи, , а Ливер опять скатал вничью с аутсайдером Сток 0-0, Что будет в ответке, думаю вы и сами знаете.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:00
Теперь с Ливерпулем нужно также.
андрей772010
андрей772010 ответил RDeanW
сегодня в 20:58
RDeanW:
счет подходящий, только в соперниках не ливерпуль)
еще не вечер
RDeanW
RDeanW
сегодня в 20:54
счет подходящий, только в соперниках не ливерпуль)
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