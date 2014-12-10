Инвестор «Гамбурга»: «Я не Роман Абрамович, я и так вложил слишком много денег в своё хобби»

Инвестор «Гамбурга» Клаус-Михаэль Кюне недоволен тем, как команда выступает в чемпионате Германии.
«Мы приобрели несколько дорогих игроков, но пока не построили команду. Сыгранности нет. Борьба за выживание отнимает много нервов», — отметил Кюне.
«Я не Роман Абрамович. Я и так вложил уйму денег в своё хобби», — подчеркнул 77-летний бизнесмен, летом выделивший клубу 25 миллионов евро из собственного кармана.
«Гамбург» на данный момент занимает 13-е место и находится всего в двух очках от зоны вылета.
Ранее с критикой команды выступил легендарный футболист «Гамбурга» Ули Штайн.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу