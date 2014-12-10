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Инвестор «Гамбурга»: «Я не Роман Абрамович, я и так вложил слишком много денег в своё хобби»

10 декабря 2014, 18:37
Инвестор «Гамбурга» Клаус-Михаэль Кюне недоволен тем, как команда выступает в чемпионате Германии.

«Мы приобрели несколько дорогих игроков, но пока не построили команду. Сыгранности нет. Борьба за выживание отнимает много нервов», — отметил Кюне.

«Я не Роман Абрамович. Я и так вложил уйму денег в своё хобби», — подчеркнул 77-летний бизнесмен, летом выделивший клубу 25 миллионов евро из собственного кармана.

«Гамбург» на данный момент занимает 13-е место и находится всего в двух очках от зоны вылета.

Ранее с критикой команды выступил легендарный футболист «Гамбурга» Ули Штайн.
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Гамбург
Перевод с Bild.de Автор: GreenMus
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