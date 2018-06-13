Озил вернулся в общую группу сборной Германии

Источник сообщает, что полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил вернулся в общую группу команды.
Сегодня подопечные Йоахима Лёва провели открытую тренировку для болельщиков на базе в Ватутинках, на которой 29-летний футболист занимался в общей группе.
Ранее хавбек испытывал проблемы с травмой колена.
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