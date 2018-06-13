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Озил вернулся в общую группу сборной Германии

13 июня 2018, 12:26

Источник сообщает, что полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил вернулся в общую группу команды. 

Сегодня подопечные Йоахима Лёва провели открытую тренировку для болельщиков на базе в Ватутинках, на которой 29-летний футболист занимался в общей группе.

Ранее хавбек испытывал проблемы с травмой колена

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
15 июня 2018 в 08:00
Очень хорошо.
Броник
Броник
13 июня 2018 в 12:36
Здоровья Озилу.
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