Озил вернулся в общую группу сборной Германии

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13 июня 2018, 12:26

Источник сообщает, что полузащитник «Арсенала» и сборной Германии вернулся в общую группу команды.



Сегодня подопечные Йоахима Лёва провели открытую тренировку для болельщиков на базе в Ватутинках, на которой 29-летний футболист занимался в общей группе.



Ранее хавбек испытывал проблемы с травмой колена.