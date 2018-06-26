Рафинья: «Футбол по-прежнему является бизнесом, а желания игроков иногда не исполняются»

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26 июня 2018, 10:31

Полузащитник «Барселоны» рассказал про свое будущее. Напомним, что хавбек провел последние полгода в «Интере» на правах аренды.



«Я провел отличный период в „Интере“, и я действительно думал о том, чтобы остаться. Я был убежден, что после попадания в Лигу чемпионов я продолжу карьеру в Милане, но этого не произошло.



Футбол по-прежнему является бизнесом, а желания футболистов иногда не исполняются. Прямо сейчас я игрок „Барселоны“.



Я еще не возвращался в расположение клуба, но на предсезонном обучении мы посмотрим, что будет дальше с моей карьерой. Я готов ко всему».