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Рафинья: «Футбол по-прежнему является бизнесом, а желания игроков иногда не исполняются»

26 июня 2018, 10:31

Полузащитник «Барселоны» Рафинья рассказал про свое будущее. Напомним, что хавбек провел последние полгода в «Интере» на правах аренды.

«Я провел отличный период в „Интере“, и я действительно думал о том, чтобы остаться. Я был убежден, что после попадания в Лигу чемпионов я продолжу карьеру в Милане, но этого не произошло.

Футбол по-прежнему является бизнесом, а желания футболистов иногда не исполняются. Прямо сейчас я игрок „Барселоны“.

Я еще не возвращался в расположение клуба, но на предсезонном обучении мы посмотрим, что будет дальше с моей карьерой. Я готов ко всему». 

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Cules2013
Cules2013
26 июня 2018 в 12:59
Блин, я уж думал, что Интер готов тебя купить. Видимо, что нет.
DVoxNN
DVoxNN
26 июня 2018 в 11:50
Желание ни при чем. Пахать надо. Если уж даже принтеру не нужен, то беда-печаль.
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