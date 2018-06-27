Сборные Сербии и Бразилии назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового раунда ЧМ-2018 между сборными Сербии и Бразилии.
Сербия: Стойкович, Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Льяич, Тадич, Костич, Митрович.
Бразилия: Алиссон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельном матче сыграют Швейцария и Коста-Рика.
Удачи братушкам!
Нужно грамотно разбить бразильскую атаку - примеры Коста-Рики и Швейцарии это наглядно демонстрируют.
Удачи братушкам!
Нужно грамотно разбить бразильскую атаку - примеры Коста-Рики и Швейцарии это наглядно демонстрируют.