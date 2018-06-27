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Сборные Сербии и Бразилии назвали стартовые составы

вчера, 20:06
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового раунда ЧМ-2018 между сборными Сербии и Бразилии.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Льяич, Тадич, Костич, Митрович.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче сыграют Швейцария и Коста-Рика.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 21:00
Победы сборной Сербии .
Cruis
Cruis
вчера в 20:50
Победы сербам!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 20:24
Сербам удачи!
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:15
Бразильцы уже потеряли главную мотивацию на чемпионате - устроить матч-реванш немцам...Так что братья-славяне у вас есть великолепный шанс разобраться с ними...Да поможет вам футбольный Бог!...Только сербы - только победа!!!
makkie
makkie
вчера в 20:13
Ох, и достанется сегодня Неймару на орехи - сербы его с первых минут на фолы посадят.

Удачи братушкам!
Нужно грамотно разбить бразильскую атаку - примеры Коста-Рики и Швейцарии это наглядно демонстрируют.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
вчера в 20:10
Братья-сербы! На ваших плечах тяжелейшая задача! Бразильская проститутка не должна попасть в плей-офф! Продолжите вечер сенсаций! Вперед!
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