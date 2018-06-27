Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Швейцарии не удержала победу над Коста-Рикой, но этого результата команде хватило, чтобы выйти в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места.

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

Швейцария – Коста-Рика – 2:2 (1:0)

Голы: Джемайли 31, Дрмич 88 - Уостон 56, Брайан Руис 90+3 (пен)

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Шер, Родригес, Джака, Бехрами (Закариа 60), Шакири (Ланг 81), Джемайли, Эмболо, Гавранович (Дрмич 69)

Главный тренер: Петкович Владимир.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Уостон, Гамбоа (Смит 90+3), Гусман (Асофейфа 90+1), Борхес, Брайан Овьедо, Брайан Руис, Кэмпбелл, Колиндрес (Уоллес 81)

Главный тренер: Рамирес Оскар.

Предупреждения: Гамбоа 11, Кэмпбелл 29, Лихтштайнер 37, Закариа 75, Шер 83, Уостон 79.

Судья: Тюрпен Клеман.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном поединке сборная Бразилии одолела команду Сербии и вышла в плей-офф с первой позиции.