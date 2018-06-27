  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша2.643.182.93
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.553.611.86
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.63.163.19
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.43.781.84

Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

вчера, 22:53
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария2 : 2Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Швейцарии не удержала победу над Коста-Рикой, но этого результата команде хватило, чтобы выйти в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места.

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

Швейцария – Коста-Рика – 2:2 (1:0)
Голы: Джемайли 31, Дрмич 88 - Уостон 56, Брайан Руис 90+3 (пен)

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Шер, Родригес, Джака, Бехрами (Закариа 60), Шакири (Ланг 81), Джемайли, Эмболо, Гавранович (Дрмич 69)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Уостон, Гамбоа (Смит 90+3), Гусман (Асофейфа 90+1), Борхес, Брайан Овьедо, Брайан Руис, Кэмпбелл, Колиндрес (Уоллес 81)
Главный тренер: Рамирес Оскар.

Предупреждения: Гамбоа 11, Кэмпбелл 29, Лихтштайнер 37, Закариа 75, Шер 83, Уостон 79.

Судья: Тюрпен Клеман.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном поединке сборная Бразилии одолела команду Сербии и вышла в плей-офф с первой позиции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бразилия выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места
Вчера, 22:51 56
Сборная Южной Кореи лишила Германию места в плей-офф раунде ЧМ-2018
Вчера, 18:58 519
Шведы разгромили Мексику и вышли в плей-офф ЧМ-2018
Вчера, 18:52 68
Сборная Аргентины завоевала право выступить в плей-офф ЧМ-2018
26 июня 574
Хорватия вырвала победу в матче с Исландией
26 июня 39
Сборная Перу обыграла команду Австралии при судействе Карасева
26 июня 42
Обсудить
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 03:02
Коста - Рика - молодцы! Это были их первые голы на этом турнире) И в итоге они возвращаются домой с одним набранным очком. Эта Швейцария весьма и весьма средняя сборная, прямо скажем!
Begemott
Begemott
сегодня в 01:54
Швейцария случайно вышла, проиграет в первом же матче.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 00:39
Не сильнейшая команда вышла, побыстрее ей вылететь.
Begemott
Begemott
сегодня в 00:26
Жаль, что вышла Швейцария, плохая сборная.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 23:14
Швейцарские болелы очень пахабно вели себя у нас в Ростове на матче Бразилия - Швейцария. Подробностиих поведения опустим. Уважения к ним теперь просто нет. Скажу одно - бразильцы по сравнению с ними - самая эстетичная и интеллигентная интеллигенция. Бразильским болелам - Респект и Уважение. Мексиканцы тоже очень понравились. Классные, прикольные, красиво и необычно одетые парни, девушки, старики, дети и даже инвалиды на колясках - поющие серенады и знаменитые Ая-я-я-яй... и Бесамэ Мучо.) У меня в переходе на большой Садовой даже уши малёхо заложило от латиноамериканских зажигательных песен). Классные и очень дружелюбные ребята. Мексиканским болелам тоже Большой Респект и Уважение от Ростова.
iNels
iNels ответил Pancher_95
вчера в 23:14
Pancher_95:
Программа 5-го классс по географии
знал бы ты, сколько людей путает эти страны и после окончания школы...
mangoх12
mangoх12 ответил Zen-Aku
вчера в 23:12
Zen-Aku:
Любишь же ты албанцев:))
ничего не имел против них до прошлого матча с Сербами , вели себя слишком некрасиво))
Pancher_95
Pancher_95 ответил iNels
вчера в 23:08
Программа 5-го классс по географии
iNels
iNels
вчера в 23:06
в добавок к паре "швеция - швейцария" не хватает только пары "австрия - австралия", и это был бы ад для тех, у кого двойка по географии)
Zen-Aku
Zen-Aku ответил mangoх12
вчера в 23:05
mangoх12:
желаю обломаться этой албанской солянке уже в след. игре
Любишь же ты албанцев:))
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
вчера в 23:04
LOpp:
Шведы думаю их хлопнут.
хотелось бы, сербы если бы не сдулись во втором тайме сейчас прошли бы с 3 очками
Martini1987
Martini1987
вчера в 23:04
этих сыров швейцарских шведы обязаны в одну калитку обыгрывать
LOpp
LOpp ответил mangoх12
вчера в 23:01
Шведы думаю их хлопнут.
Accinit
Accinit
вчера в 23:01
Швейцарская сборная несет провокации, побыстрее бы она слила.
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:57
желаю обломаться этой албанской солянке уже в след. игре
cannongun
cannongun
вчера в 22:55
Коста-Рика сила, молодцы
Ruzzik
Ruzzik
вчера в 22:55
Хоть не опозоренные домой уедут.
iNels
iNels
вчера в 22:54
15 голов за 4 матча в нижнем
пока что лучший показатель среди всех городов и стадионов
мелочь, а приятно)
Abradva
Abradva
вчера в 22:53
Ожидаемый результат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100