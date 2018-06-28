Азмун объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил о том, что не будет выступать за сборную Ирана по футболу после чемпионата мира в России.



«Играть за сборную страны было большой честью для меня. К сожалению, я решил попрощаться с командой. Возможно, это самое тяжелое решение в моей жизни, ведь молодым футболистам так трудно попасть в национальную сборную».



Напомним, что сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира и не смогла выйти в плей-офф. Иранцы победили команду Марокко (1:0), проиграли испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1).