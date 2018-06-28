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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Азмун объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана

сегодня, 10:32

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил о том, что не будет выступать за сборную Ирана по футболу после чемпионата мира в России. 

«Играть за сборную страны было большой честью для меня. К сожалению, я решил попрощаться с командой. Возможно, это самое тяжелое решение в моей жизни, ведь молодым футболистам так трудно попасть в национальную сборную».

Напомним, что сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира и не смогла выйти в плей-офф. Иранцы победили команду Марокко (1:0), проиграли испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1).

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:10
в российскую сборную хочет..
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:35
Как то неожиданно......
Жанавар
Жанавар
сегодня в 15:32
Почему эти уроды выложили не всю информацию! Он отказывается ради больной матери за которой нужен уход! Поступок достойный настоящего сына и человека! Только уважение к нему!!!
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
сегодня в 15:10
Так сказал Курбан! :))
Конечно вернётся,уже в отборе на
ЕВРО увидим Азмуна в сборной.
koke90
koke90 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 15:07
Так Себе Аналитик:
Да все равно Сердар не станет уже топчиком, хотя потенциал есть. Ленивый слишком, как и Озил, на которого он похож, но Озил хоть в немецких командах рос, где его шпыняли, а Азмун в российских, где лень это мейнстрим. Так и отыграет в "Рубине" и закончит карьеру лет в 28.
1) линикер с германией об--рался)
2) Аргентина в 1/8
3) ты -как, савин или гусев, которое не разбираеться в футболе... сними аву
Верг
Верг
сегодня в 14:12
Тут не вся инфа, основная причина то что у него болеет мама и троллинг азмуна иранцами ухудшил её состояние
cska plus
cska plus
сегодня в 14:12
Обиделся наверное.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:11
Обиделся наверное.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:59
Здоровья матери Сердара.. 23 года всего, еще вернется. Конь-старпер вернулся же. Еврей дивиденты по любасу получит).
Beza4u
Beza4u
сегодня в 13:53
Иранские болельщики когда проигрывают в первую очередь винят представителей меньшинств т.к Туркмен, Курдов и т.д а свои персы для них всегда уникальны ))) фанаты оскорбили некоторых игроков но вот один из них не захотел терпеть унижения)))
Shamil79
Shamil79
сегодня в 13:37
что это с ним? вроде не падал на поле не стукался ничем
kinderpingui
kinderpingui ответил koke90
сегодня в 13:33
И как твое нытье связано с азмуном?
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 13:32
под гнома косит, через месяц другой вернётся)
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 13:24
Синдром гномяры накрыл пацанчега
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 12:59
Как же меня бесят все вот эти вот "уходящие",а через месяц "приходящие"!!!Ты сначала подумай 5 раз,а потом делай такие громкие заявления!!!Хотят на себя обратить особое внимание!!!
memphis
memphis
сегодня в 12:55
Синдром Месси? Уход из сборной и возвращение стали прям нынешним хайпом!
Major League Soccer
Major League Soccer ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 12:50
Так Себе Аналитик:
Да все равно Сердар не станет уже топчиком, хотя потенциал есть. Ленивый слишком, как и Озил, на которого он похож, но Озил хоть в немецких командах рос, где его шпыняли, а Азмун в российских, где лень это мейнстрим. Так и отыграет в "Рубине" и закончит карьеру лет в 28.
«В жизни есть вещи, которые всегда на первом месте. Серьёзная болезнь моей мамы была почти позади, и я был счастлив. Но из-за оскорблений, которых не заслуживаю ни я, ни мои партнёры по команде, её болезнь вновь обострилась, и это привело меня к тяжёлому выбору. Я выбираю свою мать», – написал Азмун в «Инстаграме»
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 12:47
Слава Б-гу, Лацио его не купил!
koke90
koke90
сегодня в 12:40
нгу-ша! а зачем рунальда красит ногти в черный цвет и носит серьги?
koke90
koke90
сегодня в 12:38
не мудрено. рыналдо падает от каждого касания, ставят пенальти в его пользу, дают липовые З.М. мячи. + всякие рамосы из рояля рубят по полной своих соперников и остаются без наказания
борька
борька
сегодня в 12:25
Личное решение!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 12:23
Со спортс ру
"Для меня было честью играть за сборную. Буду гордиться этим до конца жизни. К сожалению, пойдя против своей воли, я решил попрощаться с национальной командой.

Это очень болезненное решение для 23-летнего игрока. На это есть причины. У моей матери ухудшение состояния из-за болезни, это привело меня к сложному выбору, но я выбрал мать"
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:22
Похоже Сердарушка звезду словил?!? После Ростова так толком и не заиграл. А ведь папа с туркменом уже виртуальные барыши подсчитывали от его продажи. Не зря же туркмен контракт с ним всего на два года в Ростове подписал. А Азмунчик возьми и захандри...., теперь на фиг никому не нужен!!!
Munutd
Munutd
сегодня в 12:20
Внутренние терки или Месси из себя строит?
cska.78
cska.78 ответил Аксинья
сегодня в 12:17
Аксинья:
Батрак-то "золотой"... КББ уже успешно продавал его в "Ростов", а в "Рубин" даже дважды...
Это да :)
Аксинья
Аксинья ответил cska.78
сегодня в 12:16
cska.78:
Наплевал на сборную, будет на туркменского вора батрачить!
Батрак-то "золотой"... КББ уже успешно продавал его в "Ростов", а в "Рубин" даже дважды...
sir-5
sir-5
сегодня в 12:15
...практически не начав. Вот до чего доводит тлетворное влияние бизнес-тренера!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:15
Не зря его называют иранский месси
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:13
Не надо вешать людям макароны на уши, лучше бы прямо написал что Крестный Отец запретил...
RUSTY8
RUSTY8 ответил Leha-ha50
сегодня в 12:11
Leha-ha50:
И это в 23 то года??? Сильно же Азмунчик Родину любит?!? Это просто непонятное, удивительное и просто странное решение.
он - этнический туркмен. после игры с португалами, наверное, титульные персы его наросманер чурка-хачиком обозвали) других объяснений не вижу
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