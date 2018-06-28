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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Алвеш: «Мы приехали в Россию за победой на чемпионате мира»

сегодня, 11:03

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш заявил, что его команда готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Уругвая.

«Многие критики нашей сборной говорят о том, что ждут возвращения португальской команды на родину уже в ближайшее воскресенье, однако хотелось бы сказать критикам, чтобы не торопились нас встречать в аэропорту. Мы готовы сыграть с командой Уругвая, поэтому давайте все разговоры отложим на послематчевые флеш-интервью. У нас сложный соперник, и мы максимально сконцентрированы на предстоящем матче. Мы приехали в Россию за победой на чемпионате мира и изо всех сил постараемся воплотить наши планы в реальность», - сказал Алвеш.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:58
Один (Роналду) за всех и все за одного.
Rus Tam
Rus Tam
сегодня в 12:35
На евро тоже так говорили о португалие но выграла евро!тау что замолчите и смотрите футбол ,уругвай 100% проидут португальцый!каво обиграл уругваи ?колхозников а теперь поедут домой,
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:34
Старайтесь
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 12:29
Таки все приехали за этим.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:14
Уругвай - не Марокко, Годин с Хименесом не всякие Ромосы с Начо...дедушка Табарес настроит ребят на традиционное уругвайское калечение))
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:05
Уругвай и Испания вытянули счастливые билеты,почти 100% шансы на проход дальше. Хотя Уругваю придётся немного попотеть )
амурец
амурец
сегодня в 11:47
оно конечно молодцы, только для этого надо играть всяко лучше чем с Ираном
valt134
valt134
сегодня в 11:44
Вон немчура тоже в Россию за победой приезжала. Итог известен.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:42
Это Роналду приехал выигрывать, остальные туристы.
feris1
feris1
сегодня в 11:11
Ребят если вы будите играть как играли с Морокко и Ираном,Уругвай вас просто разорвет.
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