Алвеш: «Мы приехали в Россию за победой на чемпионате мира»

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш заявил, что его команда готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Уругвая.



«Многие критики нашей сборной говорят о том, что ждут возвращения португальской команды на родину уже в ближайшее воскресенье, однако хотелось бы сказать критикам, чтобы не торопились нас встречать в аэропорту. Мы готовы сыграть с командой Уругвая, поэтому давайте все разговоры отложим на послематчевые флеш-интервью. У нас сложный соперник, и мы максимально сконцентрированы на предстоящем матче. Мы приехали в Россию за победой на чемпионате мира и изо всех сил постараемся воплотить наши планы в реальность», - сказал Алвеш.