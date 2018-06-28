Хиддинк: «Хочу пожелать сборной России дойти до финала ЧМ-2018»

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о сопернике россиян по 1/8 финала ЧМ-2018, команде Испании:

«Теперь настал час Испании, одной из сильнейших европейских сборных. На Евро-2008, когда я тренировал сборную России, мы дважды встречались с этой командой: на групповом этапе и в полуфинале. Оба матча мы проиграли, и воскресная встреча – отличная возможность взять реванш за те поражения. Надеюсь, что ребята сделают это, хотя и будет очень сложно. В наши дни дух команды, а также поддержка болельщиков принимающей страны играют важнейшую роль, поэтому почему бы не сотворить сенсацию?

У сборной очень опытный тренер, у которого, безусловно, будет свой план на игру, и не один. Футболисты сделали то, чего сборной не удавалось давно. Люди на улицах счастливы, а имидж российского футбола и страны в целом вырос. Что они должны делать дальше? Безусловно, выполнить установку тренера на игру, которую он дает им на тактических занятиях. Пусть наслаждаются моментом, потому что играть в плей-офф чемпионатов Европы и мира получается далеко не каждый день. Я думал, что в матче с Египтом сборная покажет закрытый оборонительный футбол, но ребята много атаковали и получали удовольствие от игры, и это очень важно.

Хочу пожелать сборной России пройти весь путь на этом чемпионате мира вплоть до финала. Это будет очень сложно, команду будут ждать сильные соперники. Но от сборной России на этом турнире никто не ждет серьезных успехов, она – темная лошадка. Если Россия пройдет Испанию, то эффект будет тот же, как от вчерашней победы Кореи над Германией».

Сегодня Хиддинк посетил тренировку сборной России.