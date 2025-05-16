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«Зенит» в день юбилея сделает подарок всем новорождённым Санкт-Петербурга

вчера, 10:36

«Зенит» объявил о подарке в честь 100-летнего юбилея клуба.

25 мая 2025 года команда из Санкт-Петербурга отпразднует круглую дату. В связи с этим каждый ребёнок, который родится в городе в этот день, получит от «Зенита» памятный знак — медаль будущего чемпиона.

Сувенир выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. На лицевой стороне выгравированы юбилейный шеврон и стадион «Газпром Арена». По контуру находится надпись «Родившемуся 25 мая в день 100-летия футбольного клуба „Зенит»". На обороте — зенитовская стрелка с двумя звёздами, а также дата и место рождения.

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:36
..Да Детские коляски РОЖИНИЦАМ подарите-это будет память на ВСЮ жизнь!
альсато
альсато
вчера в 14:33
я чет не понял...что значит медаль БУДУЩЕГО чемпиона?..в этом чемпионате Зенит уже слился?)))
nikolah
nikolah ответ 9swbaz84cgqw (раскрыть)
вчера в 13:41
а какой там контекст с дзюбой/азмуном?)
2ydcqu8jb2ra
2ydcqu8jb2ra
вчера в 13:29, ред.
Надпись «Родившемуся 25 мая в день 100-летия футбольного клуба „Зенит»", прос равшего накануне чемпионство, а перед этим кубок России" куда лучше будет смотреться на долгую память
m5fvqv54hyxx
m5fvqv54hyxx
вчера в 12:30
А на хрена малышам такая лажа?
ezkd6ahjtkxn
ezkd6ahjtkxn
вчера в 12:11
Делать им больше нечего, как подарки раздавать.
lotsman
lotsman ответ 9swbaz84cgqw (раскрыть)
вчера в 12:09
Все эти делишки имеют свой цвет, радужный. А светло-синенький, это цвет неба, десантников, миролюбия (голубые каски)........... Надо бы знать это, всё таки, прежде чем утверждать о законодательстве.
9swbaz84cgqw
9swbaz84cgqw ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:01
Каким-каким! Ну который все эти делишки светло-синенькие запрещает аля Дзюба Азмуна!
lotsman
lotsman ответ 2n87fp4f4k37 (раскрыть)
вчера в 11:53
Это каким же законом запрещено?)
2n87fp4f4k37
2n87fp4f4k37
вчера в 11:42, ред.
Детишки с такими медальками рискуют вырасти лазурными, а это у нас в стране законодательно запрещено
s9wvya4p5gkx
s9wvya4p5gkx
вчера в 11:40, ред.
Малыш должен даже в перспективе не должен мучиться ожидать чемпионства 25 лет.
Futurista
Futurista
вчера в 11:38, ред.
Малыш вырастет и сам разберётся за кого болеть)...
e5n9pyqdwnrm
e5n9pyqdwnrm ответ 5cj88xebvm3u (раскрыть)
вчера в 11:36
Краснодар опять опозорится и будет как в прошлом году. Динамо Зенит выручит, как всегда.
c624wjub2qew
c624wjub2qew
вчера в 11:23
Только свой подарок упустили...
5cj88xebvm3u
5cj88xebvm3u
вчера в 11:16
А Краснодар продолжит акцию и подарит всем игрокам Зенита по серебряной соске
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:05
Или наоборот...)
lotsman
lotsman
вчера в 11:03
Хорошая идея. Когда малыши вырастут станут болельщиками Зенита.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:02
Салют, Олег!!!
И чем больше, тем лучше…)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:01
Между строк читай:- сдавшему медаль в музей Зенита, выплачивается компенсация в размере от …499000 рублей.) Рождаемость в это день превзойдет все рекорды .)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 10:58
Привет Володя!
В общем то , да...
Можно смело чеканить...)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:56
Чего-то на медали 🥇 не хватает. Сейчас понял чётко.
Добавить: - Зенит- чемпион 24-25. )))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:52
И всё???
А конвертик на памперсы?
Не удивлюсь если кто то и не примет сей бесценный дар...
Ослабленной мамаше лишний груз и в 100 грамм ни к чему...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
Святое дело - дети "цветы жизни"!
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