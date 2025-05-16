«Зенит» в день юбилея сделает подарок всем новорождённым Санкт-Петербурга

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вчера, 10:36

«Зенит» объявил о подарке в честь 100-летнего юбилея клуба.

25 мая 2025 года команда из Санкт-Петербурга отпразднует круглую дату. В связи с этим каждый ребёнок, который родится в городе в этот день, получит от «Зенита» памятный знак — медаль будущего чемпиона.

Сувенир выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. На лицевой стороне выгравированы юбилейный шеврон и стадион «Газпром Арена». По контуру находится надпись «Родившемуся 25 мая в день 100-летия футбольного клуба „Зенит»". На обороте — зенитовская стрелка с двумя звёздами, а также дата и место рождения.