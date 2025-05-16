«Зенит» в день юбилея сделает подарок всем новорождённым Санкт-Петербурга

«Зенит» объявил о подарке в честь 100-летнего юбилея клуба.
25 мая 2025 года команда из Санкт-Петербурга отпразднует круглую дату. В связи с этим каждый ребёнок, который родится в городе в этот день, получит от «Зенита» памятный знак — медаль будущего чемпиона.
Сувенир выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. На лицевой стороне выгравированы юбилейный шеврон и стадион «Газпром Арена». По контуру находится надпись «Родившемуся 25 мая в день 100-летия футбольного клуба „Зенит»". На обороте — зенитовская стрелка с двумя звёздами, а также дата и место рождения.
И чем больше, тем лучше…)))
И чем больше, тем лучше…)))
В общем то , да...
Можно смело чеканить...)
В общем то , да...
Можно смело чеканить...)
Добавить: - Зенит- чемпион 24-25. )))
Добавить: - Зенит- чемпион 24-25. )))
А конвертик на памперсы?
Не удивлюсь если кто то и не примет сей бесценный дар...
Ослабленной мамаше лишний груз и в 100 грамм ни к чему...
А конвертик на памперсы?
Не удивлюсь если кто то и не примет сей бесценный дар...
Ослабленной мамаше лишний груз и в 100 грамм ни к чему...