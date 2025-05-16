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На конгрессе ФИФА почтили память финансового директора РФС Замятина

вчера, 08:49

На 75-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который прошёл 15 мая в парагвайском Асунсьоне, минутой молчания почтили память умерших футбольных деятелей.

Из россиян на экране упомянули финансового директора Российского футбольного союза (РФС) Арсения Замятина.

Замятин и его жена Полина погибли в прошлом году при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Сотруднику РФС было 34 года, финансовым директором он стал в июне 2020-го. Ранее работал в Министерстве энергетики РФ, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах «Газпрома».

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Источник: tass.ru
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