На конгрессе ФИФА почтили память финансового директора РФС Замятина

1747374549

вчера, 08:49

На 75-м конгрессе Международной федерации футбола ( ФИФА ), который прошёл 15 мая в парагвайском Асунсьоне, минутой молчания почтили память умерших футбольных деятелей.

Из россиян на экране упомянули финансового директора Российского футбольного союза ( РФС ) Арсения Замятина.