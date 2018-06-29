Мартинес: «В сборной Бельгии собраны игроки, которые получают удовольствие от футбола»

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над англичанами в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018:

«Если честно, я доволен тем, как мы сыграли. Мы сделали много замен перед игрой по сравнению с предыдущими матчами чемпионата, и сегодняшняя команда добилась победы. На чемпионате мира нельзя добиться успеха, если ты пытаешься выбрать себе легкий путь. Поэтому мы довольны итоговым счетом, довольны, что набрали девять очков.

Опять же, многие говорят, что у нас „золотое поколение“, и молодые игроки, которые вышли сегодня, подтвердили авансы. В нынешней сборной Бельгии собраны игроки, которые получают удовольствие от игры, от выступления за национальную команду».

В 1/8 финала бельгийцы сыграют с Японией.

«Теперь настало время думать о сборной Японии в плей-офф. Это очень быстрая, динамичная команда. Мы отлично знаем японцев, они - нас, и уверен, что матч будет очень сложным для нас», - добавил Мартинес.