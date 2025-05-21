«Манчестер Сити» установит статую Де Брюйне возле стадиона

21 мая бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне провёл свой последний домашний матч за «Манчестер Сити». В 37-м туре АПЛ «горожане» одержали победу над «Борнмутом» (3:1).
Руководство клуба объявило о планах установки статуи Де Брюйне у стадиона «Этихад», что сделает его частью истории клуба. В настоящее время около стадиона установлены памятники: Венсану Компани, Давиду Сильве, Серхио Агуэро, Майку Саммерби, Фрэнсису Ли и Колину Беллу.
Де Брюйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года. За время выступления в клубе он провёл 421 матч, забил 108 голов и сделал 177 результативных передач, завоевав 19 трофеев.
Де Брюйне, конечно!!!!!!! После него, даже не представляю на его месте другого...
Де Брюйне, конечно!!!!!!! После него, даже не представляю на его месте другого...
из всех очень интересная статуя ликующего Агуэро, момент после победного гола КПР))))
почему то нет памятника Сабалеты. и это печально.
из всех очень интересная статуя ликующего Агуэро, момент после победного гола КПР))))
почему то нет памятника Сабалеты. и это печально.