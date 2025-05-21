«Манчестер Сити» установит статую Де Брюйне возле стадиона

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вчера, 08:26

21 мая бельгийский полузащитник провёл свой последний домашний матч за «Манчестер Сити». В 37-м туре АПЛ «горожане» одержали победу над «Борнмутом» (3:1).

Руководство клуба объявило о планах установки статуи Де Брюйне у стадиона «Этихад», что сделает его частью истории клуба. В настоящее время около стадиона установлены памятники: Венсану Компани, Давиду Сильве, Серхио Агуэро, Майку Саммерби, Фрэнсису Ли и Колину Беллу.

Де Брюйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года. За время выступления в клубе он провёл 421 матч, забил 108 голов и сделал 177 результативных передач, завоевав 19 трофеев.