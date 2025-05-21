Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Сити» установит статую Де Брюйне возле стадиона

вчера, 08:26

21 мая бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне провёл свой последний домашний матч за «Манчестер Сити». В 37-м туре АПЛ «горожане» одержали победу над «Борнмутом» (3:1).

Руководство клуба объявило о планах установки статуи Де Брюйне у стадиона «Этихад», что сделает его частью истории клуба. В настоящее время около стадиона установлены памятники: Венсану Компани, Давиду Сильве, Серхио Агуэро, Майку Саммерби, Фрэнсису Ли и Колину Беллу.

Де Брюйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года. За время выступления в клубе он провёл 421 матч, забил 108 голов и сделал 177 результативных передач, завоевав 19 трофеев.

Подписывайся в ВК
Все новости
Статую льва рядом со стадионом «Спортинга» окрасили в красный цвет
07 мая Фото
Официально«Аякс» открыл статую Йохана Кройфа
25 апреля Фото
«Манчестер Сити» хочет установить памятник Де Брюйне
05 апреля
ОфициальноВ Тольятти появился мурал Дзюбы
02 апреля Фото
На одном из домов в Тольятти появится мурал с изображением Дзюбы
24 марта
ОфициальноВ клубном музее «Баварии» появилась витрина, посвящённая Харри Кейну
23 декабря 2024 Фото
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:54
Пепс пожаловался шейхам,что ему памятник не установили,начиная загибать пальцы на руках и ногах.
Capral
Capral
вчера в 10:54
Не знал, что Компани памятник установлен!!! Незря, значит, я за него болею!!! Молодец!!!!!!!
Де Брюйне, конечно!!!!!!! После него, даже не представляю на его месте другого...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
Попадёт в число великих, это уже память...
drug01
drug01
вчера в 08:45
Это очень хорошо он заслужил этого!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:42
МанСити чтит своих героев.
из всех очень интересная статуя ликующего Агуэро, момент после победного гола КПР))))
почему то нет памятника Сабалеты. и это печально.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 