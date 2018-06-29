«Олимпиец» переименован в «Нижний Новгород»

Пресс-служба ФК «Олимпиец» сегодня официально подтвердила, что клуб был переименован в «Нижний Новгород».

«28 июня 2018 года поступил официальный ответ из ФНЛ. В соответствии с регламентом Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона-2018/2019 согласовано изменение наименования Автономной некоммерческой организации „Олимпиец“ в Автономную некоммерческую организацию „Нижний Новгород“», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, новый сезон ФНЛ стартует 17 июля. «Нижний Новгород» в первом туре сыграет против «Мордовии».