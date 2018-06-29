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«Олимпиец» переименован в «Нижний Новгород»

сегодня, 11:02

Пресс-служба ФК «Олимпиец» сегодня официально подтвердила, что клуб был переименован в «Нижний Новгород».

«28 июня 2018 года поступил официальный ответ из ФНЛ. В соответствии с регламентом Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона-2018/2019 согласовано изменение наименования Автономной некоммерческой организации „Олимпиец“ в Автономную некоммерческую организацию „Нижний Новгород“», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, новый сезон ФНЛ стартует 17 июля. «Нижний Новгород» в первом туре сыграет против «Мордовии».

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 12:15
У нас в Н.Н. за последние годы были: Локомотив, Спартак, Нижний Новгород, Волга, Олимпиец. И вот опять Н. Новгород.
galem72
galem72
сегодня в 11:24
Какая разница во что переименовывать бюджетную бесполезность?
Знатог
Знатог
сегодня в 11:09
Значит надо назвать: "Автономная некоммерческая организация Нижний Новгород“ (АНОНН). Игроки- АНОННисты.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:05
Не в Урожай и то хорошо!
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