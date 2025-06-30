«Челси» снова поглотил трансферный хаос. Боэли нахватал новую серию футбольных талантов

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сегодня, 11:50

Нет логики, но есть общий знаменатель.

Американский миллиардер ставит на молодёжь

В футболе возраст атлета не гарантирует хорошую игру. Юный Ямаль – аномалия, но его не было в финале Лиги чемпионов. «Барселона» уступила возрастному «Интеру». Тодд Боэли, совладелец «Челси», почему-то решил, что если подписывать молодых футболистов, предлагая им контракты на семь лет, то можно построить чемпионский клуб в АПЛ , а также коллектив для нового финала Лиги чемпионов. Спорная стратегия, но у всех летних сделок «Челси» общий знаменатель – ставят на молодых футболистов.

Успели заключить контракт с 22-летним форвардом Делапом. Лиам сыграет на Клубном ЧМ в четвертьфинале против будущего напарника по атаке Эстевао из «Палмейраса». А у «Спортинга» забрали 20-летнего опорника Эссуго. Португалец играл в аренде в «Лас-Пальмасе» и уже появлялся в составе «Челси» на турнире в США . Ещё одним новичком Боэли стал 19-летний защитник Сарр из «Страсбура», дочернего клуба лондонцев. Мамаду сначала подписали у «Лиона» в команду Лиги 1, а теперь перепродали дальше.

Также 1 июля футболистом «Челси» станет один из главных талантов Южной Америки своего поколения Паэс. Восемнадцатилетний эквадорец подписал контракт два года назад, но оформить сделку смогли только когда парень стал совершеннолетним. У хавбека Паэса целых 18 поединков за сборную Эквадора, а в «Челси» ему поможет адаптироваться Кайседо. Но очевидно, что пока в составе есть Фернандес и Палмер, тренеру Мареске не нужна новая «десятка» для основы «Челси». Бедняга Паэс может оказаться в аренде.

Тяжело понять, зачем «Челси» настолько активен на рынке. Разве что впереди ждут новости о запрете на регистрацию новичков, если Боэли успел нарушить футбольные законы и его поймали. У «Челси» 15 футболистов вернулись из аренд, но с ними будет тяжело попрощаться с выгодой для клуба. Защитника Дисаси подписали за 45 млн евро, а теперь его контракт стоит вдвое дешевле. Голкипер Кепа пришел в «Челси» за 80 млн евро, а уходит в «Арсенал» за 6 миллионов, а латераль Чилуэлл стоит в три раза дешевле.

«Челси» подготовил трансферы дорогих форвардов

В клубе из столицы Англии отказались от опытного нападающего Осимхена и проиграли борьбу за дикого Дьёкереша. Зато лондонцы подписали молодого английского нападающего Лиама Делапа, которого прекрасно знает Палмер, ведь они вместе играли в школе «Манчестер Сити». А вот инсайды и вингеры прошлого сезона разочаровали тренера Мареску. Нкунку забил «Бенфике» на Клубном ЧМ , но француз покинет «Челси», его агенты ведут активные переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед».

В планы Марески игрок не входит, как и Мадуэке. Знаем это по списку футболистов, которых убедили перейти в «Челси». Лондонцы договорились с «Брайтоном» о подписании молодого бразильца Жоао Педро. Стоимость сделки 58 млн евро, ещё один крупный трансфер от Боэли. Но сколько ещё раз придется менять состав линии атаки? Кроме Педро, который адаптировался в АПЛ , предлагают контракт 20-летнему англичанину Гиттенсу. Парень, не закрепившийся в школе «Манчестер Сити», играл в Бундеслиге.

За «Боруссию» Гиттенс выступал ярко. Набирал форму от сезона к сезону, собрал 8 голов и 3 ассиста в предыдущем чемпионате Германии. Это техничный новичок для клуба с трансферной стратегией, но у «Челси» нет плана действий. Просто хватают многих, кто учился в школе «Манчестер Сити». За Джейми немцы потребовали 50 млн евро. Получается, что клуб Марески потратил около 1,5 миллиарда евро на новичков после смены владельца, а в атаке получат скромную тройку Гиттенса, Делапа и Педро?

Это атака для «Брайтона», а не для «Челси». Кайседо, Фернандесу и Палмеру, если они хотят стать футбольными легендами, надо продумывать отступные пути. Возможно, кого-то заберут в «Реал» или «Барселону», а Палмер сможет вернуться в «Манчестер Сити», если сторгуются. «Челси» тратит слишком много, мало зарабатывает и не побеждает в самых доходных турнирах. Проект построен на бездумных покупках, а такие истории часто ведут к неудаче. Особенно когда в планах возведение нового стадиона клуба.

Талантливые футболисты зря доверяют Тодду Боэли

Желание «Челси» собрать 30 молодых футболистов под своими знаменами – отражение каких-то комплексов Боэли. Американец использует методы обхода законов, вроде семилетних контрактов с новичками, чтобы вписаться в финансовые правила. Такой длительный контракт позволял выплачивать трансферные долги постепенно. При этом сама тактика хаотичного хватания молодых талантов вызывает удивление. Например, Артета вел вингера Мудрика, в «Арсенале» Михаил мог играть в основе вместо Мартинелли.

Футболист мог попасть в ритм новой команды, «канониры» ему подходили. Но Боэли выдал «Шахтеру» 70 млн евро гарантированных выплат без учета бонусов, которые «горнякам» теперь не светят. Вместо нормального развития карьеры под руководством занудного, но сильного тренера Артеты в «Арсенале» Мудрику вручили деньги в «Челси», а о футболе забыли. Стандартная история для этой команды после смены владельца. Победа в Лиге конференций не говорит о правильности стратегии американца Тодда Боэли.

За Мудриком в Лондоне не следили, не выясняли, с кем он общается. Не консультировали, чтобы не употреблял препараты, которые ему дали посторонние люди. У «Челси» много неудачливых новичков за большие деньги. Например, португалец Феликс, за которого отвалили 63 млн евро с учетом стоимости аренды и выкупа трансфера, бесполезен и без дисквалификации. Им были недовольны в «Милане», инсайд возвращается в Лондон, где он не нужен главному тренеру Мареске. Истории разные, но есть общая черта.

Провалы талантов – результат хаоса в менеджменте клуба. У новичков разный стиль, попадания случайны – лондонцы не думали, что Палмер так сильно заиграет. В центре обороны метод проб и ошибок. Голкипером недовольны, собрали коллекцию вратарей, но пока в «Челси» не нашли никого лучше Санчеса. Как только найдут – испанца выбросят. Футболистам не стоит доверять клубу, где нет логики действий. Новая порция талантов рискует, у многих обвалится стоимость, они потеряют золотые годы в клубе с Боэли.