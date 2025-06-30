Президентом «Лиона» впервые в истории клуба стала женщина

Новым президентом французского «Лиона» стала 66-летняя Мишель Канг.

Пресс-служба команды на официальном сайте сообщает следующее:

Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров «Лиона» с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства, в том числе возглавит процесс апелляции клуба на исключение из Лиги 1.