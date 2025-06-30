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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2025/2026

Президентом «Лиона» впервые в истории клуба стала женщина

сегодня, 12:42

Новым президентом французского «Лиона» стала 66-летняя Мишель Канг.

Пресс-служба команды на официальном сайте сообщает следующее:

Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров «Лиона» с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства, в том числе возглавит процесс апелляции клуба на исключение из Лиги 1.

Напомним, что французский клуб был оштрафован и понижен в классе до Лиги 2 из-за финансовых задолженностей.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:18, ред.
может, Мишел Канг наведет порядок в клубе)))
вон президент Палмейраса Лейла Парейра.
клуб был на грани вылета, финансовыъ хаос, тренерская чехарда.
женщина выиграла выборы, нормальное управление, и привела клуб к 7 трофеям за 3 года.... и фаны переизбрали ее на новый срок.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:48, ред.
Мишель Канг. - Потомственная "ткачиха" наверное - пришлось "брать всё в свои руки"- довели клуб...)

"Где и с кем могло так быть
«Чин» мужчины так опустить,
Обмельчали мужички,
Во всём стали слабачки -
Она и лошадь ; она бык
Она баба и мужик...")
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:33
Пожелаю ей успеха в нелегком деле
Гость
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