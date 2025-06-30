Президентом «Лиона» впервые в истории клуба стала женщина

Новым президентом французского «Лиона» стала 66-летняя Мишель Канг.
Пресс-служба команды на официальном сайте сообщает следующее:
Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров «Лиона» с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства, в том числе возглавит процесс апелляции клуба на исключение из Лиги 1.
Напомним, что французский клуб был оштрафован и понижен в классе до Лиги 2 из-за финансовых задолженностей.
вон президент Палмейраса Лейла Парейра.
клуб был на грани вылета, финансовыъ хаос, тренерская чехарда.
женщина выиграла выборы, нормальное управление, и привела клуб к 7 трофеям за 3 года.... и фаны переизбрали ее на новый срок.
вон президент Палмейраса Лейла Парейра.
клуб был на грани вылета, финансовыъ хаос, тренерская чехарда.
женщина выиграла выборы, нормальное управление, и привела клуб к 7 трофеям за 3 года.... и фаны переизбрали ее на новый срок.
"Где и с кем могло так быть
«Чин» мужчины так опустить,
Обмельчали мужички,
Во всём стали слабачки -
Она и лошадь ; она бык
Она баба и мужик...")
"Где и с кем могло так быть
«Чин» мужчины так опустить,
Обмельчали мужички,
Во всём стали слабачки -
Она и лошадь ; она бык
Она баба и мужик...")