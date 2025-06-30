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Горецка — о матче против «Фламенго»: «Всё получилось так, как мы ожидали»

сегодня, 10:52
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)2 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка подвёл итоги матча против «Фламенго» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Думаю, мы хорошо начали матч. Он оказался именно таким, как мы и ожидали. Игра была очень напряжённой, было много ситуаций один в один. Мы смогли выиграть несколько важных мячей высоко на их половине поля и забили голы. Соперник почти отыгрался, но мы сохраняли спокойствие. Владели мячом и в целом показали хорошую игру.

Напомним, что «Бавария» победила бразильцев со счётом 4:2 и вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».

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66b47tewm79v
66b47tewm79v
сегодня в 11:48
Не факт, что так будет и дальше
Гость
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