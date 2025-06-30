Горецка — о матче против «Фламенго»: «Всё получилось так, как мы ожидали»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка подвёл итоги матча против «Фламенго» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
Думаю, мы хорошо начали матч. Он оказался именно таким, как мы и ожидали. Игра была очень напряжённой, было много ситуаций один в один. Мы смогли выиграть несколько важных мячей высоко на их половине поля и забили голы. Соперник почти отыгрался, но мы сохраняли спокойствие. Владели мячом и в целом показали хорошую игру.
Напомним, что «Бавария» победила бразильцев со счётом 4:2 и вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».