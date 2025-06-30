«Реал» Мадрид – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1751271805

30 июня 2025, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид – «Ювентус», который состоится 1 июля 2025 года.

«Реал» Мадрид

Мадридский супер-гранд должен был выиграть все три игры, но и семи очков хватило для победы в группе. «Реал» занял первое место в квартете и теперь сыграет с «Ювентусом», что подарит болельщикам еще одно европейское противостояние. «Сливочные» будут считаться фаворитами, но в одном матче цена ошибки возрастает и на футбольном поле может случиться что угодно, что добавляет интриги в этот поединок.

27 июня «Реал» Мадрид крупно обыграл «Зальцбург» (3:0), а 22 числа команда выиграла у «Пачуки» (3:1, проведя почти весь поединок в меньшинстве.

«Ювентус»

«Ювентус» очень грозно начал турнир, отправив своих соперников в первых двух турах в нокауты, но в более-менее открытый футбол с «Манчестер Сити» сыграть не получилось. Тем не мнее, многие эксперты верят в то, что коллективу по силам создать много проблем «Реалу», а возможно и пройти дальше, но для этого нужно, чтобы сошлось множество условий. Матч заслуживает внимания к нему и обещает быть интересным не только для фанатов клубов, но и для нейтральных болельщиков.

26 июня «Ювентус» проиграл «Манчестер Сити» (2:5), а 22 числа обыграл «Видад» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.65

Ничья – 3.85

Победит «Ювентус» – 5.3

Тотал больше 3.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.1

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ювентус» проиграл два из десяти последних матча во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Команды практически во всех встречах между собой играют результативно и наверняка в этот раз также найдется место для 3-4 голов за игру.