«Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 июня 2025, 11:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей», который состоится 2 июля 2025 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» смогла выиграть свою группу, но не показала уверенной игры, что беспокоит болельщиков перед решающими поединками. Коллектив сыграет с очень «колючим» мексиканским «Монтеррей» в 1/8 финала и легкой эта встреча точно не будет, ведь соперник умеет наказывать за ошибки. Немецкому клубу придется постараться, чтобы нанести сопернику первое и сразу последнее поражение на турнире в США .

25 июня «Боруссия» Дортмунд минимально обыграла «Ульсан» (1:0), а 21 числа с большим трудом одолела «Мамелоди Сандаунс» (4:3).

«Монтеррей»

«Монтеррей», как и «Аль-Хиляль» в своей группе смог добиться двух ничьих с фаворитами своего квартета и за счет победы над аутсайдером в заключительной игре оставить вне турнира аргентинский «Ривер Плейт». Коллектив во главе с опытным Серхио Рамосом не прочь избавиться и от «Боруссии» Дортмунд, на что определенно будут шансы, ведь европейский клуб не до конца уверен в себе, исходя из матчей группы.

26 июня «Монтеррей» крупно обыграл «Ураву» (4:0), а 22 числа команда поделила очки с «Ривер Плейт» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.62

Ничья – 4

Победит «Монтеррей» – 5.4

Тотал больше 3.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.1

Статистика

«Боруссия» Дортмунд выиграла восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Монтеррей» проиграл три поединка из десяти во всех турнирах

Команды никогда ранее между собой не встречались в официальных или товарищеских матчах

Прогноз

Поставить на проход «Монтеррей», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что это именно тот поединок, где может произойти неожиданность и дальше пройдет не фаворит. «Монтеррей» по силам выйти в следующий раунд и одолеть «Боруссию» Дортмунд.