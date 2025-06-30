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Нападающий «Зенита» Энрике: «Моя цель — 10-15 голов за сезон»

сегодня, 10:07

Нападающий «Зенита» Луис Энрике поделился своими целями на новый сезон.

Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле. И хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель!

Напомним, что вчера «Зенит» провёл товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой», в котором победил со счётом 3:0. Энрике сделал дубль в этой встрече.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:48
Вполне реально....
Учитывая что игрока купленного за такие деньги Семак и при желании на лавку не усадит....а значит будет основа...будут и голы...
tnhpdnvb525m
tnhpdnvb525m
сегодня в 12:42
Что-то мало он зарядил, может гораздо больше.
Asper
Asper
сегодня в 12:29
Парень годный, но Серёже пока полгода не хватило понять, как его использовать - поэтому он пока в соло пыжится
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:56
Хорошая цель,надо только выполнить.
Сп62
Сп62 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:08
Можно записать уже 35 вместе с Соболевым. Кто ещё на очереди?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:03
Так и запишем 10-15...а потом сверим...)
112910415
112910415
сегодня в 10:58
десятку-то сможет, пожалуй
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:38
Прям с языка снял!))
Но всё-таки Энрике ещё успевает парижан тренировать, так что ему простительно)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:14
"Слабак" - у Соболя цели выше...)))
lotsman
lotsman
сегодня в 10:12
Два гола можно уже считать. Всё таки матч то был международный.)
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