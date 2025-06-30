Нападающий «Зенита» Энрике: «Моя цель — 10-15 голов за сезон»

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сегодня, 10:07

Нападающий «Зенита» поделился своими целями на новый сезон.

Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле. И хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель!

Напомним, что вчера «Зенит» провёл товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой», в котором победил со счётом 3:0. Энрике сделал дубль в этой встрече.