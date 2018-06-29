Агент подтвердил информацию о возможном переходе Кутепова в «Фиорентину»

Футбольный агент Людовико Спинози подтвердил появившуюся в итальянских СМИ информацию о том, что защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может перейти в «Фиорентину»:
«Клуб ищет нового центрального защитника и точно будет покупать кого-то летом. Так что, возможно, им станет Кутепов».
Сообщалось, что на оборонца также претендуют «Лион», «Вест Хэм» и «Лейпциг».
Человек просто предполагает, в стиле Нобеля.
Ладно бы о переходе заявили ДиМарцио или Педулла - а кто такой Людовико Спинози? Знаю Лодовико - преданного слугу из "Пармской обители", знаю Спинозу, но это история 😊
Человек просто предполагает, в стиле Нобеля.
Ладно бы о переходе заявили ДиМарцио или Педулла - а кто такой Людовико Спинози? Знаю Лодовико - преданного слугу из "Пармской обители", знаю Спинозу, но это история 😊