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Агент подтвердил информацию о возможном переходе Кутепова в «Фиорентину»

сегодня, 11:52

Футбольный агент Людовико Спинози подтвердил появившуюся в итальянских СМИ информацию о том, что защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может перейти в «Фиорентину»:

«Клуб ищет нового центрального защитника и точно будет покупать кого-то летом. Так что, возможно, им станет Кутепов».

Сообщалось, что на оборонца также претендуют «Лион», «Вест Хэм» и «Лейпциг».

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Все комментарии
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 17:07
хахахха)))) бедные фиалки.....
makerdream
makerdream
сегодня в 16:57
та пусть хоть кудато перейдут еще день есть... потом только в амкар))))
safari-05
safari-05
сегодня в 16:35
Пурга.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:35
Если эти клубы вступили в борьбу за Кутепова так же,как вступает сам Илья, то эти клубы через пару секунд будет ждать фиаско
yasukuni
yasukuni
сегодня в 15:34
Сколько Спартак доплатит за этот переход?
4RT
4RT
сегодня в 15:32
Знавал я одну Спинозу,но эта Споноза на ту не похожа...)))
Efimych
Efimych
сегодня в 15:19
надоть и граната пряма в стару сеньёру
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 14:59
А я то думаю, чего и то максимка в ибице бузит. А он расстроился, ладно бы головин, он из чужой конюшни. А тут из родного свинарника в гейропу переезжают. А ему по прежнему навоз в тарасовке месить, да от предложений насчет борща, бани и самогонки открещиватся.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 14:57
Кутепов смог бы заиграть в Серии А или в Бундеслиги,а вот Ла Лига или АПЛ-это ни его профиль.Хотя он еще ничего не показал такого,что бы даже Феорентина им заинтересовалась!!!!!!!!!!!Хотя помнится в Спартаке был такой Маркос Рохо-его поливали все кому ни лень,однако же в другом клубе он хорошо начал играть!!!!!!Все зависит от тренера!!!!!!!!Уверен,что при Каррере бы,Рохо сейчас играл на порядок лучше,чем тогда!!!!!!!!!!!Грамотный тренер и Заболотного научит забивать!!!!!!!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Коталонец
сегодня в 14:53
Коталонец:
я думаю не смысла менять спартак на фиорентину, спартак посильнее будет и почти каждый год играет в еврокубках, фиорентина же кандидат на вылет в сериале
Насчет, почти каждый год спартак играет в еврокубках, вы загнули, причём сильно. Хотя если считать игры с легией, сенгаленом и аеком, то вовсе и не сильно, а просто загнули.
Заброда
Заброда
сегодня в 14:35
Наплачутся итальянцы от ушастого, если это опять не вутка из тарасовки.
ProTest_85
ProTest_85
сегодня в 14:33
На кой ляд Фиоре этот "мастер-распасовщик"? По серии Б скучают что-ли?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:34
Всё руководство Фиорентины с детства за Спартак.
Добрые люди,очень добрые.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:21
Желаю Кутепову удачи в новой команде
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:08
Федун отвалит Саламычу за то что протащил его в сборную
Коталонец
Коталонец
сегодня в 12:43
я думаю не смысла менять спартак на фиорентину, спартак посильнее будет и почти каждый год играет в еврокубках, фиорентина же кандидат на вылет в сериале
Sanches65
Sanches65
сегодня в 12:42
На сдачу от покупки Кутепова Фиорентина может приобрести Головина.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:34
Вот видите , всё не так уж и плохо ! ))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 12:20
Они его вообще то видели?
kastites
kastites
сегодня в 12:17
Да,это шутка. Кому он нужен
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 12:11
Это серьезно сейчас? Пара "переобуваться" и петь ему дефирамбы ?
makkie
makkie
сегодня в 12:11
Ну так это даже не агент Кутепова, о чем речь?
Человек просто предполагает, в стиле Нобеля.
Ладно бы о переходе заявили ДиМарцио или Педулла - а кто такой Людовико Спинози? Знаю Лодовико - преданного слугу из "Пармской обители", знаю Спинозу, но это история 😊
kingoffam
kingoffam
сегодня в 12:09
Итальянцы просто судят по показателям игры,а не читают посты малолеток с соккера.
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