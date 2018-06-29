РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ-2018/19

Исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ сезона-2018/19.
«Календарь чемпионата Премьер-Лиги утвержден. Суперкубок - 27 июля, первый тур - 29 июля, 30-й - 26 мая [2019 года]», - сообщил член исполкома Игорь Лебедев.
22 июня был представлен проект календаря.
1 тур, 29 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА;
«Ростов» – «Ахмат»;
«Енисей» – «Зенит»;
«Арсенал» – «Динамо»;
«Рубин» – «Краснодар»;
«Урал» – «Анжи»;
«Уфа» – «Локомотив»;
«Спартак» – «Оренбург».
Также исполком утвердил регламенты и календари ФНЛ, ПФЛ и первенства среди молодежных команд.
Особенно в зимний период. Опять ведь канючить
о переносах будет...
Особенно в зимний период. Опять ведь канючить
о переносах будет...
15 июля финал,а 29 июля-чемпионат.:))
15 июля финал,а 29 июля-чемпионат.:))
Новость о РФПЛ внизу, а такая же о Бундеслиге - в главных
Новость о РФПЛ внизу, а такая же о Бундеслиге - в главных
эрфепеэл не подведи
эрфепеэл не подведи