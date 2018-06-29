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РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ-2018/19

сегодня, 12:09

Исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ сезона-2018/19.

«Календарь чемпионата Премьер-Лиги утвержден. Суперкубок - 27 июля, первый тур - 29 июля, 30-й - 26 мая [2019 года]», - сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

22 июня был представлен проект календаря.

1 тур, 29 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА;
«Ростов» – «Ахмат»;
«Енисей» – «Зенит»;
«Арсенал» – «Динамо»;
«Рубин» – «Краснодар»;
«Урал» – «Анжи»;
«Уфа» – «Локомотив»;
«Спартак» – «Оренбург».

Также исполком утвердил регламенты и календари ФНЛ, ПФЛ и первенства среди молодежных команд.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:25
Семина ознакомили с календарем?
Особенно в зимний период. Опять ведь канючить
о переносах будет...
астап бендер
астап бендер
сегодня в 17:15
Когда-же наши сборники отдыхать будут?
15 июля финал,а 29 июля-чемпионат.:))
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 16:40
Красноярску удачи в новом сезоне.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 16:39
Один и те же команды, в конце сезона Оренбург и Енисей 15-16 место займут.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 15:58
Вместо анжуйцев хотелось бы видеть Тамбов... Но... дурацкий регламент )
Alladins
Alladins
сегодня в 15:46
По регламенту прав всегда спартак.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 15:42
Лебедев подписал график федуна.
Mikki
Mikki
сегодня в 15:34
Весело будет в Туле.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 15:32
Нормально так!
Новость о РФПЛ внизу, а такая же о Бундеслиге - в главных
cska.78
cska.78 ответил Andrvishnyak
сегодня в 15:22
Andrvishnyak:
Для чего тогда заявляться в рфпл
А стадион у Енисея есть, скоро реконструкция закончится!
cska.78
cska.78 ответил Andrvishnyak
сегодня в 15:19
Andrvishnyak:
Для чего тогда заявляться в рфпл
Для чего спартак заявлялся в чемпионаты, если он всегда бомж был и открывашка появилась недавно?
Andrvishnyak
Andrvishnyak ответил cska.78
сегодня в 15:17
Для чего тогда заявляться в рфпл
iNels
iNels
сегодня в 14:48
у кого там юбилей в этом году?)
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:39
в следующем году юбилей Фурсенко Сергея Александровича
эрфепеэл не подведи
борька
борька
сегодня в 12:46
Осталось обьявить чемпиона, призеров и готовиться к сезону 2020 года!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:38
Пожелания федуна выполнены.
cska.78
cska.78 ответил LOpp
сегодня в 12:17
LOpp:
ааа где матч будет? в Тюмени?
Вроде там!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:17
ааа где матч будет? в Тюмени?
cska.78
cska.78 ответил LOpp
сегодня в 12:15
LOpp:
почему не приедет?
В 3 туре Енисей - ЦСКА, еще стадион не готов будет!
LOpp
LOpp ответил cska.78
сегодня в 12:13
cska.78:
Жаль ЦСКА не приедет в Красноярск!
почему не приедет?
cska.78
cska.78
сегодня в 12:11
Жаль ЦСКА не приедет в Красноярск!
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