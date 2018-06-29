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Дзюба готов встать в ворота в матче против Испании, если потребуется

сегодня, 14:20
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Нападающий сборной России Артем Дзюба делится ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании:

«Может, для испанцев эта игра является будничной, но для нас это матч жизни. Нам нужно умереть на поле, сыграть на 200-300%, и только тогда у нас появятся шансы. И сейчас все наши мысли с связаны только с тем, чтобы показать свою лучшую игру.

Для всей нашей команды предстоящая игра является главной в карьере. Мы понимаем, что подобное больше никогда с нами не произойдет. Это домашний чемпионат мира, на котором мы впервые за 32 года вышли из группы. И теперь мы хотим сотворить маленькое чудо».

Также Дзюба с улыбкой отметил, что готов встать в ворота, если придется:

«Думаю, испанцы, как большие профессионалы, отрабатывают все варианты развития событий. И если дойдет до серии пенальти, то нервничать, думаю, будут и испанцы, так как это лотерея. Кто его знает, может, и в ворота встану, все-таки на тренировках отрабатывал».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:58
Какие бы испанцы не были профессионалы,по мнению Дзюбы, но наверно вариант с послематчевыми пенальти - последнее к чему они готовятся.......))))

И зря Артёмка вторые сутки во вратарских перчатках ходит....))))
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
сегодня в 16:37
Становись в очередь, на это место давно метит академик и по совместительству вратарь герой РФ герой отечества ЧР Рамзанка Дыров
Miaf
Miaf
сегодня в 16:16
Даже не знаю, кто был бы лучше Игорян или Дзюба
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:50
Уж лучше пусть Акинфеев играет.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 15:40
Тот случай, когда на всех позициях одинаковый.
4RT
4RT
сегодня в 15:35
Три штанги на воротах в футболе запрещены!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 15:22
Дерево на любой позиции дерево.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:22
Лучше пусть голы забивает .
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:21
Если нужно отработать на 200-300%, То Смолова лучше не выпускать
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:16
Испания домой поедет после матча!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Барсенастенька
сегодня в 15:15
Барсенастенька:
Кто эту официальность придумал?
Миром признано, троллиха, миром)
Знатог
Знатог ответил Mangur
сегодня в 15:07
Mangur:
Отвечая Дкюе ,верю что ты встанешь в ворота .Развитие событий подразумевает следующий сценарий -Звездная сборная скребков все же обыграет Испанию 4-3, 120 минут отсиживаясь в обороне.Черчесов меняет Акинфеева на Дзюбы и серия пенальти. Это единственная возможность выхода России в 1/4.
Почему на Дзюбу а не на Лунёва?
dzvinka
dzvinka ответил Георгий Додонов
сегодня в 15:07
Георгий Додонов:
Настрой Дзюбы мне нравится. Если он у всех будет такой значит не всё потеряно.
у Дзюбы периодично бывают настрои... как-то раз у него был настрой заплалить "из собственного кармана", чтобы сыграт в матче против Зенита))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:02
сотворение Господом Дзюбы, уже само по себе маленькое чудо... о каком еще чуде взывает Артем?!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:53
Черт с ним..пусть будет камнем-валуном и давит всех накер, если сможет догнать опять же)
311
311
сегодня в 14:52
По привычке будет отскакивать от Дзюбы в ворота!)
За адекватность
За адекватность ответил Mangur
сегодня в 14:52
Mangur:
Россия официально приемница СССР. Хватит месить давно ушедшее.
Да я не против, просто для меня наша сборная впервые за все участия на ЧМ вышла из группы, а то дай Бог дойдем до полуфинала, то получится впервые за 52 года. ИМХО.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:50
На фоне быстрых, скоростных, техничных испанцев Дзюба, будет даже не деревом, а камнем
Знатог
Знатог
сегодня в 14:41
А Акинфеев форвард. И дело пойдёт.
Барсенастенька
Барсенастенька ответил Mangur
сегодня в 14:40
Кто эту официальность придумал?
Valeriy-48
Valeriy-48
сегодня в 14:33
Ну все, пропала Испания, Дзюба в воротах, сколько скрытых талантов, а мы и не знали. Будем ждать, как Черчесов с Дзюбой будут честь друг другу отдавать.
Mangur
Mangur ответил За адекватность
сегодня в 14:32
За адекватность:
Хотелось бы подробнее насчет "на котором мы впервые за 32 года вышли из группы." 32 года назад сборная СССР вышла из группы.
Россия официально приемница СССР. Хватит месить давно ушедшее.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:29
Хотелось бы подробнее насчет "на котором мы впервые за 32 года вышли из группы." 32 года назад сборная СССР вышла из группы.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:29
Комментарий недоступен для редактирования, т.к. попал под автоцензуру. Хмм. А что такое в коментарии антиобщественного? Я сделал ошибку в фамилии ,хочу исправить. Не понятно.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 14:28
Настрой Дзюбы мне нравится. Если он у всех будет такой значит не всё потеряно.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:28
Отвечая Дкюе ,верю что ты встанешь в ворота .Развитие событий подразумевает следующий сценарий -Звездная сборная скребков все же обыграет Испанию 4-3, 120 минут отсиживаясь в обороне.Черчесов меняет Акинфеева на Дзюбы и серия пенальти. Это единственная возможность выхода России в 1/4.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:27
Ну если Игоряну вытаскивать мячи из сетки "в 57" - то для Артема как два пальца об асфальт...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:26
Артём, сделай так, чтоб Рамос почувствовал себя Салахом)
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