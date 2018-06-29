Дзюба готов встать в ворота в матче против Испании, если потребуется

Нападающий сборной России Артем Дзюба делится ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании:

«Может, для испанцев эта игра является будничной, но для нас это матч жизни. Нам нужно умереть на поле, сыграть на 200-300%, и только тогда у нас появятся шансы. И сейчас все наши мысли с связаны только с тем, чтобы показать свою лучшую игру.

Для всей нашей команды предстоящая игра является главной в карьере. Мы понимаем, что подобное больше никогда с нами не произойдет. Это домашний чемпионат мира, на котором мы впервые за 32 года вышли из группы. И теперь мы хотим сотворить маленькое чудо».

Также Дзюба с улыбкой отметил, что готов встать в ворота, если придется:

«Думаю, испанцы, как большие профессионалы, отрабатывают все варианты развития событий. И если дойдет до серии пенальти, то нервничать, думаю, будут и испанцы, так как это лотерея. Кто его знает, может, и в ворота встану, все-таки на тренировках отрабатывал».