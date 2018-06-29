Марсело и Дуглас Коста пропустили тренировку сборной Бразилии

Сборная Бразилии продолжает подготовку к поединку 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики.

Сегодняшнюю тренировку в Сочи пропустил защитник команды Марсело, а также хавбек Дуглас Коста. Оборонец Данило, ранее получивший травму ягодичной мышцы, занимался в общей группе.

Дуглас Коста в матче с Коста-Рикой получил травму задней поверхности бедра и может больше не сыграть на мундиале. Что касается Марсело, то он был вынужденно заменен на 10-й минуте предыдущей игры с Сербией. Сам игрок при этом сообщал, что его травма не является серьезной.