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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Табарес: «Уругвай должен коллективно попытаться сдержать Роналду»

сегодня, 19:19
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал, что команда попытается остановить нападающего Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала.

«Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей. У нас есть определенное спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков. Я должен стараться не думать, что произойдет после матча, это будет другая страница, на статистике и прогнозах мы не фокусируемся, это не имеет никакого значения по ходу матча. Психологическая подготовка и коллективные усилия - вот что мы хотим завтра вынести и продемонстрировать на поле.

У португальцев завтра на поле могут быть несколько чемпионов Европы, это говорит о качестве всей команды. Криштиану Роналду обладает отличными данными, к тому же он капитан и лидер сборной Португалии - это дополнительный фактор. Мы все коллективно должны попытаться сдержать и ограничить его».

Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе «Фишт» 30 июня, начало - 21:00 мск.

Сборные Уругвая и Португалии рассудит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом.

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Все комментарии
ᅠ
сегодня в 22:42
    ману дель мораль
    ману дель мораль ответил Тибетус Тибатитус
    сегодня в 22:23
    Тибетус Тибатитус:
    Бл барсуки оставьте свои задние мысли при себе, и так все знают что вы неформалы
    Мне интересно, как бы это прокомментировал лицемер и лжец инквизитор.
    Тибетус Тибатитус
    Тибетус Тибатитус
    сегодня в 20:15
    Бл барсуки оставьте свои задние мысли при себе, и так все знают что вы неформалы
    timoha 102
    timoha 102
    сегодня в 19:53
    Португалов домой на солнечные пляжи!
    YRunner
    YRunner
    сегодня в 19:52
    Не пройти вам португалок. Рональда всё равно наныряет или нарыдает на победу.
    ЗЫ. Я не фанат угрюмого гнома из арги.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 19:29
    Коллективно Кристину) , ну вы поняли..
    волгoдoн
    волгoдoн
    сегодня в 19:27
    Другими словами,групповая тактика против португальского заднепривoднoгo.
    Противные уругвайцы,ни капли терпимости)
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