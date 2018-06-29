Табарес: «Уругвай должен коллективно попытаться сдержать Роналду»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал, что команда попытается остановить нападающего Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала.

«Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей. У нас есть определенное спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков. Я должен стараться не думать, что произойдет после матча, это будет другая страница, на статистике и прогнозах мы не фокусируемся, это не имеет никакого значения по ходу матча. Психологическая подготовка и коллективные усилия - вот что мы хотим завтра вынести и продемонстрировать на поле.

У португальцев завтра на поле могут быть несколько чемпионов Европы, это говорит о качестве всей команды. Криштиану Роналду обладает отличными данными, к тому же он капитан и лидер сборной Португалии - это дополнительный фактор. Мы все коллективно должны попытаться сдержать и ограничить его».

Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе «Фишт» 30 июня, начало - 21:00 мск.

Сборные Уругвая и Португалии рассудит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом.