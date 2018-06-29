«Крылья Советов» отдали Самодина в аренду в «Шинник» по просьбе игрока

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Самодин грядущий сезон проведет на правах аренды в «Шиннике».

В услугах 33-летнего футболиста был заинтересован ряд клубов ФНЛ. Наилучшие финансовые условия предлагал «Ротор», однако наставник «Шинника» очень хотел видеть футболиста в своей команде, и сам Самодин попросил руководство «Крылышек» отпустить его именно в «Шинник».

Самодин в минувшей кампании забил 9 мячей, однако ближе к весне потерял место в составе. Контракт игрока с «Крыльями» рассчитан еще на год.