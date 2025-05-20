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«Реал» может подписать Энцо Фернандеса после клубного чемпионата мира

вчера, 10:50

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес продолжает привлекать внимание «Реала».

«Сливочные» намерены оформить трансфер аргентинца после клубного чемпионата мира. Однако «Челси» запросит за своего игрока не менее 150 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
xzgychff4kh5
xzgychff4kh5
вчера в 14:38
Губа не дура у Челси, такая цена это разве что отпугнуть от покупки
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:03
Реал королевский клуб. Можно установит спец.цену от 200 млн. Энцо Фернандес точно усилить мадридистов. Вот только новые французы вряд ли будут довольны)))
g483z2aywu6n
g483z2aywu6n
вчера в 11:38
Ангольцы в Реале могут быть против
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:30, ред.
Челси сами его купили за 120 млн.евро у Бенфики. Контракт до 2032 года, который он продлил. Отступных нет.
Понятное дело, кто захочет купить - пусть платят столько, сколько запросит клуб. Нет так нет.
Но потенциальным покупателям, за 150 млн.фунтов можно найти более интересных игроков (если вообще это всё правда).
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:01
При ценнике на трансфермаркете в 75 млн евро, Челси хочет почти 180 млн евро...
С такими запросами, видимо аргентинец так и закончит карьеру в Челси.
Гость
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