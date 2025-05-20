«Реал» может подписать Энцо Фернандеса после клубного чемпионата мира

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вчера, 10:50

Полузащитник «Челси» продолжает привлекать внимание «Реала».

«Сливочные» намерены оформить трансфер аргентинца после клубного чемпионата мира. Однако «Челси» запросит за своего игрока не менее 150 млн фунтов стерлингов.