«Реал» может подписать Энцо Фернандеса после клубного чемпионата мира

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес продолжает привлекать внимание «Реала».
«Сливочные» намерены оформить трансфер аргентинца после клубного чемпионата мира. Однако «Челси» запросит за своего игрока не менее 150 млн фунтов стерлингов.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес продолжает привлекать внимание «Реала».
«Сливочные» намерены оформить трансфер аргентинца после клубного чемпионата мира. Однако «Челси» запросит за своего игрока не менее 150 млн фунтов стерлингов.
Понятное дело, кто захочет купить - пусть платят столько, сколько запросит клуб. Нет так нет.
Но потенциальным покупателям, за 150 млн.фунтов можно найти более интересных игроков (если вообще это всё правда).
Понятное дело, кто захочет купить - пусть платят столько, сколько запросит клуб. Нет так нет.
Но потенциальным покупателям, за 150 млн.фунтов можно найти более интересных игроков (если вообще это всё правда).