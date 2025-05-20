«Реал» не планирует увольнять тренера по физподготовке

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вчера, 10:14

Руководство «Реала» заинтересовано в продолжении работы с физиотерапевтом Антонио Пинтусом, которому был представлен план дальнейших действий. Окончательное решение о его участии в тренерском штабе остается за самим специалистом.

По неофициальным данным, президент клуба считает Пинтуса ключевым фактором в успехе команды в Лиге чемпионов. Сам Антонио стремится подтвердить свою важность и роль в структуре клуба, несмотря на то, что в прошлом сезоне его отношения с различными подразделениями ухудшились из-за критики его методик.

Ранее сообщалось, что возможное отсутствие Пинтуса в тренерском штабе Хаби Алонсо вызывало озабоченность, однако ситуация изменилась, и «Реал» заинтересован в продолжении сотрудничества с итальянцем.