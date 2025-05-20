Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» не планирует увольнять тренера по физподготовке

вчера, 10:14

Руководство «Реала» заинтересовано в продолжении работы с физиотерапевтом Антонио Пинтусом, которому был представлен план дальнейших действий. Окончательное решение о его участии в тренерском штабе остается за самим специалистом.

По неофициальным данным, президент клуба Флорентино Перес считает Пинтуса ключевым фактором в успехе команды в Лиге чемпионов. Сам Антонио стремится подтвердить свою важность и роль в структуре клуба, несмотря на то, что в прошлом сезоне его отношения с различными подразделениями ухудшились из-за критики его методик.

Ранее сообщалось, что возможное отсутствие Пинтуса в тренерском штабе Хаби Алонсо вызывало озабоченность, однако ситуация изменилась, и «Реал» заинтересован в продолжении сотрудничества с итальянцем.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиКлопп готов возглавить «Рому»
Вчера, 08:29
Кака готов работать в сборной Бразилии
19 мая
Моуриньо: «У меня не было никаких переговоров с Португальской федерацией»
19 мая
Слухи«Аякс» думает о том, чтобы вернуть Эрика тен Хага
19 мая
Стало известно будущее Аморима в «Манчестер Юнайтед»
18 мая
СлухиДженнаро Гаттузо покинет «Хайдук» после окончания сезона
17 мая
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:34
Скорее всего действительно сложная и многофакторная проблема.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ rmg7ge73mfnf (раскрыть)
вчера в 13:32
Вы считаете, что всегда настолько прямая взаимосвязь?
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:52
Очень спорная тема на счёт правильной или неправильной работы Антонио Пинтуса. Вроде бы это один из лучших тренеров по физподготовке в мировом футболе, очень известный, признанный, и имеет статус чуть ли не мирового светила в своей отрасли. Но не смотря на это, уже второй год в Реале просто какая-то эпидемия травм футболистов. И тут попробуй разберись, какая истинная причина такой повальной травматичности игроков.

Ведь прежде чем грешить на тренера по физподготовке, нужно ещё учесть и тот факт, что за счёт увеличения количества матчей в ЛЧ, изменения формата Кубка Короля, так же с увеличением количества матчей, в разы увеличилась физическая нагрузка на футболистов.

Но, с другой стороны, большинство травм футболисты получили в первой половине сезона, когда футболисты ещё свежие и не такие уставшие, как в конце сезона. Да и очень настораживает слишком частые травмы с разрывом "крестов" у игроков. Плюс ко всему, длится это уже второй сезон подряд, то есть проблема как была, так и осталась.

Но тут ещё может быть и третья, и даже четвёртая причина. Во-первых, нежелание Переса вовремя усилить состав, в надежде, что и на этих игроках как-то вывезем. В следствии чего нехватка игроков, и короткая лавка запасных. А отсюда и бо́льшая нагрузка на имеющихся футболистов. А во-вторых, недостаточная ротация от тренера, и тотальное недоверие Анчелотти к молодым игрокам и игрокам кантеры. Которых папа Карло начал задействовать лишь в критических ситуациях, когда другого выбора просто не осталось.

Так что поди разберись, кто тут прав, а кто виноват. Хотя вероятнее всего виноваты все понемногу, что в сумме и вылилось в большие проблемы для команды.
Вещий
Вещий
вчера в 10:51
Путь теперь еще Алонсо скажет свое слово...
rmg7ge73mfnf
rmg7ge73mfnf
вчера в 10:21
Если количество травм уменьшилось, то его методика правильная, а если увеличилось, то нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 