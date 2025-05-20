«Реал» не планирует увольнять тренера по физподготовке

Руководство «Реала» заинтересовано в продолжении работы с физиотерапевтом Антонио Пинтусом, которому был представлен план дальнейших действий. Окончательное решение о его участии в тренерском штабе остается за самим специалистом.
По неофициальным данным, президент клуба Флорентино Перес считает Пинтуса ключевым фактором в успехе команды в Лиге чемпионов. Сам Антонио стремится подтвердить свою важность и роль в структуре клуба, несмотря на то, что в прошлом сезоне его отношения с различными подразделениями ухудшились из-за критики его методик.
Ранее сообщалось, что возможное отсутствие Пинтуса в тренерском штабе Хаби Алонсо вызывало озабоченность, однако ситуация изменилась, и «Реал» заинтересован в продолжении сотрудничества с итальянцем.
Ведь прежде чем грешить на тренера по физподготовке, нужно ещё учесть и тот факт, что за счёт увеличения количества матчей в ЛЧ, изменения формата Кубка Короля, так же с увеличением количества матчей, в разы увеличилась физическая нагрузка на футболистов.
Но, с другой стороны, большинство травм футболисты получили в первой половине сезона, когда футболисты ещё свежие и не такие уставшие, как в конце сезона. Да и очень настораживает слишком частые травмы с разрывом "крестов" у игроков. Плюс ко всему, длится это уже второй сезон подряд, то есть проблема как была, так и осталась.
Но тут ещё может быть и третья, и даже четвёртая причина. Во-первых, нежелание Переса вовремя усилить состав, в надежде, что и на этих игроках как-то вывезем. В следствии чего нехватка игроков, и короткая лавка запасных. А отсюда и бо́льшая нагрузка на имеющихся футболистов. А во-вторых, недостаточная ротация от тренера, и тотальное недоверие Анчелотти к молодым игрокам и игрокам кантеры. Которых папа Карло начал задействовать лишь в критических ситуациях, когда другого выбора просто не осталось.
Так что поди разберись, кто тут прав, а кто виноват. Хотя вероятнее всего виноваты все понемногу, что в сумме и вылилось в большие проблемы для команды.
Ведь прежде чем грешить на тренера по физподготовке, нужно ещё учесть и тот факт, что за счёт увеличения количества матчей в ЛЧ, изменения формата Кубка Короля, так же с увеличением количества матчей, в разы увеличилась физическая нагрузка на футболистов.
Но, с другой стороны, большинство травм футболисты получили в первой половине сезона, когда футболисты ещё свежие и не такие уставшие, как в конце сезона. Да и очень настораживает слишком частые травмы с разрывом "крестов" у игроков. Плюс ко всему, длится это уже второй сезон подряд, то есть проблема как была, так и осталась.
Но тут ещё может быть и третья, и даже четвёртая причина. Во-первых, нежелание Переса вовремя усилить состав, в надежде, что и на этих игроках как-то вывезем. В следствии чего нехватка игроков, и короткая лавка запасных. А отсюда и бо́льшая нагрузка на имеющихся футболистов. А во-вторых, недостаточная ротация от тренера, и тотальное недоверие Анчелотти к молодым игрокам и игрокам кантеры. Которых папа Карло начал задействовать лишь в критических ситуациях, когда другого выбора просто не осталось.
Так что поди разберись, кто тут прав, а кто виноват. Хотя вероятнее всего виноваты все понемногу, что в сумме и вылилось в большие проблемы для команды.