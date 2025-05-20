Хаби Алонсо просит руководство «Реала» продлить контракт с Модричем

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вчера, 10:39

Испанский специалист , который станет главным тренером «Реала» перед клубным чемпионатом мира, начал разрабатывать трансферную стратегию для нового клуба.

В первую очередь новый тренер стремится сохранить в команде полузащитника . У 39-летнего хорвата контракт истекает в июне 2025 года, и клуб принял решение не продлевать его соглашение из-за возраста игрока.

В связи с этим Алонсо обратился с просьбой к руководству изменить решение и предложить Модричу новый контракт на год. Сам футболист хочет завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» после чемпионата мира, который пройдет в 2026 году.