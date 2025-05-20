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Хаби Алонсо просит руководство «Реала» продлить контракт с Модричем

вчера, 10:39

Испанский специалист Хаби Алонсо, который станет главным тренером «Реала» перед клубным чемпионатом мира, начал разрабатывать трансферную стратегию для нового клуба.

В первую очередь новый тренер стремится сохранить в команде полузащитника Луку Модрича. У 39-летнего хорвата контракт истекает в июне 2025 года, и клуб принял решение не продлевать его соглашение из-за возраста игрока.

В связи с этим Алонсо обратился с просьбой к руководству изменить решение и предложить Модричу новый контракт на год. Сам футболист хочет завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» после чемпионата мира, который пройдет в 2026 году.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 17:56
Хаби себе напарника в центре оставил ,походу сам ещё выйдет поиграть ,молодость вспомнить .
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:35
Арда Гюлер заменит позже Модрича
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:25
... а ещё вернуть Крооса с Каземиро, Роналду, Зидана на место Беллингема и порцию жареной картошки с нагетсами.
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:18
Ну да. Близкий по возрасту, практически одногодка, хорошо друг друга знают, так как играли вместе, имеет безоговорочный авторитет в команде на правах капитана и просто легенды Реала. Идеальный кандидат.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:10
Согласен с Вами! Как говорят проводник идей!
u38mtrghjca8
u38mtrghjca8
вчера в 11:08
Надеюсь руководство так и поступит
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:05, ред.
Думаю для Алонсо в его первом сезоне в Реале, Модрич больше нужен как связующее звено между тренером и командой. По крайней мере на первых порах, пока тренер ещё не прочувствовал толком коллектив.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Я думаю что и сам Перес совершенно не против того чтобы Модрич ещё остался в команде. Модрич остаётся и по сей день одним из лидеров Галактикос , невзирая на свой возраст .
Capral
Capral
вчера в 10:51
Картины не испортит, а играть будет в эконорежиме... Не очень понятно, почему клуб, за столько времени не подыскал молодую замену великовозрастному ветерану.
shlomo
shlomo
вчера в 10:48, ред.
Авторитет команде нужен.... правильно мыслит Алонсо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:40
В заголовке барса указана))
А так для ротации конечно сойдёт Лука
Гость
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