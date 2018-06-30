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Дзюба: «С нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Посмотрим, кто победит»

сегодня, 01:33
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании:

«Узнать, насколько ты хорош, можно только в игре против лучших. Я с нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Такая возможность выпадает раз в жизни. Посмотрим, кто выйдет победителем.

Не думаю, что у сборной Испании есть явные уязвимости. Это топ-команда. Ошибки на групповом этапе не считаются.

Мы знаем, как надо играть против Испании, но, конечно, они очевидные фавориты. Понимаем, что будет тяжело. Уругвай преподал нам хороший урок».

Дзюба также отметил, что готов встать в ворота сборной России, если возникнет такая необходимость.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответил Пупсиков эксперт
сегодня в 02:30
Пупсиков эксперт:
Бревно вообще свихнулось.
Бревно бревном,но он надо признать один из лучших. А в боеспособности и уверенности лучший в сборной
Cruis
Cruis
сегодня в 02:18
Спартаковская одержимость Дзюбы выглядит комически.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:10
Боюсь, что после мундиаля мы узнаем название нового допинга российского производства. И его побочных действиях на психику:)
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 02:01
Во выдал!!!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 02:00
Бревно вообще свихнулось.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 01:58
Вот читаю я Артемку и понимаю. Растет новое поколение экспертов для 10 лакиТВ.
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 01:44
растявкалась тульское бакланище. На кубке конфедераций тебе за74ли как последнего игрочишку, а тут че то раздухарилось
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