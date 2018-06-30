Дзюба: «С нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Посмотрим, кто победит»

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании:

«Узнать, насколько ты хорош, можно только в игре против лучших. Я с нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Такая возможность выпадает раз в жизни. Посмотрим, кто выйдет победителем.

Не думаю, что у сборной Испании есть явные уязвимости. Это топ-команда. Ошибки на групповом этапе не считаются.

Мы знаем, как надо играть против Испании, но, конечно, они очевидные фавориты. Понимаем, что будет тяжело. Уругвай преподал нам хороший урок».

Дзюба также отметил, что готов встать в ворота сборной России, если возникнет такая необходимость.