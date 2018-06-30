  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип АргентинаАргентина2.453.093.53
21:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ПортугалияПортугалия2.932.933

Сантуш: «Мы не можем полагаться на одного игрока, даже если этот игрок – Роналду»

сегодня, 03:25
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия21:00 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Уругваем подчеркнул, что его команда не может целиком полагаться на форварда «Реала» Криштиану Роналду:

«Играть на поле должна вся команда. Если Роналду будет играть в одиночку, мы потерпим поражение. Мы должны оставаться сильной командой, такой же сильной, как Уругвай.

Очень тяжело полагаться на одного футболиста. Даже если ты оформляешь хет-трик, тебе необходима поддержка всей команды.

Матч с Уругваем будет противостоянием двух команд высшего качества. Посмотрите на подбор игроков в полузащите. В их команде собраны игроки из европейских чемпионатов – из „Ювентуса“, из „Интера“, ПСЖ и „Барселоны“. Речь идёт о классных командах и классных игроках.

Я согласен с тем, что, когда двум командам удаётся нейтрализовать сильные стороны друг друга, то на первый план выходят отдельные исполнители. Надеюсь, что моя команда справится со своей задачей, а Роналду сделает разницу в счёте».

Ожиданиями от предстоящей встречи поделился также наставник сборной Уругвая Оскар Табарес.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каземиро: «Лучший игрок на моей позиции? Серхио Бускетс»
Сегодня, 02:58 1
Асенсио: «Мы должны сыграть с Россией так, словно это финал»
Сегодня, 02:06 3
Каземиро: «Неймар олицетворяет собой сборную Бразилии»
Сегодня, 01:17 0
Тьяго Алькантара: «Если не пройдем сборную России, это будет удар для нас»
Сегодня, 00:55 2
Каспер Шмейхель: «Дания намерена бороться за победу и выход в четвертьфинал»
Сегодня, 00:53 2
Бруну Алвеш: «Верю, что обыграем Уругвай и выйдем в четвертьфинал ЧМ-2018»
Сегодня, 00:31 4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100