Сантуш: «Мы не можем полагаться на одного игрока, даже если этот игрок – Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Уругваем подчеркнул, что его команда не может целиком полагаться на форварда «Реала» Криштиану Роналду:

«Играть на поле должна вся команда. Если Роналду будет играть в одиночку, мы потерпим поражение. Мы должны оставаться сильной командой, такой же сильной, как Уругвай.

Очень тяжело полагаться на одного футболиста. Даже если ты оформляешь хет-трик, тебе необходима поддержка всей команды.

Матч с Уругваем будет противостоянием двух команд высшего качества. Посмотрите на подбор игроков в полузащите. В их команде собраны игроки из европейских чемпионатов – из „Ювентуса“, из „Интера“, ПСЖ и „Барселоны“. Речь идёт о классных командах и классных игроках.

Я согласен с тем, что, когда двум командам удаётся нейтрализовать сильные стороны друг друга, то на первый план выходят отдельные исполнители. Надеюсь, что моя команда справится со своей задачей, а Роналду сделает разницу в счёте».

Ожиданиями от предстоящей встречи поделился также наставник сборной Уругвая Оскар Табарес.