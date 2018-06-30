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Пашалич и Максимович покидают «Спартак»

30 июня 2018, 11:39

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что клуб покидают Никола Максимович и Марио Пашалич. Московская команда не стала продлевать соглашения с футболистами, которые находились в рядах «красно-белых» на правах аренды.

Максимович перешел в «Спартак» в январе 2018 года. С тех пор он провел за команду 11 матчей. Пашалич выступал за «красно-белых» с августа 2017 года. Всего за клуб он сыграл 32 встречи и забил 5 мячей. 

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
01 июля 2018 в 13:58
Пошли за трофеями!
ABir
ABir
30 июня 2018 в 19:25
Постажировались в самом титулованном Российском клубе, но не подошли по своему уровню поставленным задачам. Удачи парням!
Footbolista
Footbolista ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
30 июня 2018 в 16:20
НаписАл любитель "белоснежки" Вагнера ))...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
30 июня 2018 в 15:46
Баласт сваливает.
Отрадно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 июня 2018 в 13:47, ред.
Поездили мальца по России и загранице, узнали, как это - по 7 штучек вынимать.
Будет что внучкам на старости лет рассказать...
ermak6848
ermak6848
30 июня 2018 в 13:43
похоже что не зря бегут .....
Видимо есть повод.!?
смещной
смещной
30 июня 2018 в 13:37
Ну насчет Пашалича, понятно, почему бомжи радуются - Марио, даже лениво ноги передвигая, больше пользы приносил, чем все добро, которое они скупили в центр поля - начиная от Ерохина и заканчивая Краневиттером)))
А голешник им - то вообще шикарное зрелище)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
30 июня 2018 в 13:14
Спасибо за игру.
311
311
30 июня 2018 в 12:45
Их просто в качестве наказания в ссылку отправили в Спартак, отмотали и домой!)
Брулин
Брулин
30 июня 2018 в 12:32
а можно ещё Петковичу с Ребровым пожелать удачи?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 июня 2018 в 12:31
БАЛАСТ Спартаку не нужен. Шанс дали не получилось идите ка вы.......... в ЧЕЛСИ.).
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Беланов (комментарий удален) (раскрыть)
30 июня 2018 в 12:17
У Федуна свобода, силком никого не держит, а у комбинатора вашего оковы до седин, аыкуп за свободу и обман ради свободы, плешивый)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
30 июня 2018 в 12:05
Паспорта выкрали? =D =DDDD
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
30 июня 2018 в 11:59
Какая в булку армия?!). Харьковский и армия понятия несовместимые)).
drug01
drug01
30 июня 2018 в 11:58
От таких звезд избавляются.......????????
Большой Карай
Большой Карай
30 июня 2018 в 11:53
Денег нет вот и все!
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
30 июня 2018 в 11:53
Больше всего шлака проходит через Спартак.
fcspartak
fcspartak ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
30 июня 2018 в 11:52
ты лучше расскажи что за нонеймов конюшня скупает?)))
Брулин
Брулин
30 июня 2018 в 11:47
От очередного балласта избавились?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
30 июня 2018 в 11:46
Ясно было, что не продлят. Не в спартаковских традициях покупать бледнолицых)
Гость
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