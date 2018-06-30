Пашалич и Максимович покидают «Спартак»

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30 июня 2018, 11:39

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что клуб покидают и . Московская команда не стала продлевать соглашения с футболистами, которые находились в рядах «красно-белых» на правах аренды.



Максимович перешел в «Спартак» в январе 2018 года. С тех пор он провел за команду 11 матчей. Пашалич выступал за «красно-белых» с августа 2017 года. Всего за клуб он сыграл 32 встречи и забил 5 мячей.