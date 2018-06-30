Давид Сильва: «С Россией будет так же сложно, как и против бразильцев»

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва полагает, что в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира с Россией «Красной Фурии» будет так же сложно, как если бы им противостояла Бразилия.

«На чемпионате мира любой противник - это серьезная преграда. Мы видели, что было в нашей группе. Это будет так же сложно, как и играть против бразильцев.

Нам надо предложить скорость, тогда в защите у соперника будут пространства, и мы сможем их уколоть. Если мы будем делать ошибки и давать сопернику бить по воротам, это прямая дорога домой».

Встреча сборных Испании и России пройдет 1 июля в «Лужниках», начало - в 17:00 мск.