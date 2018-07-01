Иньеста: «Карьера в сборной завершилась не так, как мне бы хотелось»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после матча с командой России подтвердил, что уходит из команды.

«Завершается великолепный этап в моей личной карьере. Это действительно был мой последний матч за национальную команду. Конечно, мы все, игроки и болельщики, ожидали другого, желали, чтобы все сложилось иначе, но не всегда все получается так, как хочется. Я завершаю карьеру в сборной не на самой приятной ноте, но такое в футболе бывает. Что касается сборной, то думаю, что у нее впереди светлое будущее. У этого состава есть перспективы», - сказал Иньеста.