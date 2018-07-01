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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Иньеста: «Карьера в сборной завершилась не так, как мне бы хотелось»

сегодня, 21:17
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после матча с командой России подтвердил, что уходит из команды.

«Завершается великолепный этап в моей личной карьере. Это действительно был мой последний матч за национальную команду. Конечно, мы все, игроки и болельщики, ожидали другого, желали, чтобы все сложилось иначе, но не всегда все получается так, как хочется. Я завершаю карьеру в сборной не на самой приятной ноте, но такое в футболе бывает. Что касается сборной, то думаю, что у нее впереди светлое будущее. У этого состава есть перспективы», - сказал Иньеста.

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Все комментарии
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
сегодня в 22:35
Великий Князь:
Иньеста молоток, в свои годы до сих пор являлся лидером сборной. Но всему своё время.
Лионель в его годы в деревяшку превратится?)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 22:06
Иньеста молоток, в свои годы до сих пор являлся лидером сборной. Но всему своё время.
No problem
No problem
сегодня в 21:58
Скажи Пике огромный спс.
Шакирыч помахал тебе на последок!
Шишанутый
Шишанутый ответил Dauletbek
сегодня в 21:49
Dauletbek:
Иньеста более культурен , чем Рамос. Ну у Рамоса либо не было воспитания, либо ....
Причем тут Рамос? Он вроде как кареру сборной не завершает и еще хочет в Катаре сыграть.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 21:40
Все равно ты легенда чувак, выиграл все что возможно, кроме золотого мяча , его у тебя украл гном
Faustello
Faustello
сегодня в 21:32
Не важно как этот ЧМ закончится, Андреас - ты всё равно изменил весь футбол, не Кристина ни Гном - ТЫ!
Серый волк
Серый волк ответил ROMA DROGBA
сегодня в 21:32
ROMA DROGBA:
Глупо винить Иньесту. В том матче был один конкретный клоун, и он был не футболист
Иньеста поставил свою жирную клоунскую точку в этой клоунаде. Если бы не его дурацкий гол., то Челси заслуженно прошёл бы дальше и об этом матче вообще никто бы не вспоминал, как о самом идиотском недоразумении. После этого его гола гола уважать его невозможно. А он же ещё и рассказывал, как это было круто воспользоваться попустительством Эвребе..
drug01
drug01
сегодня в 21:31
Да ! Печальный итог....
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Серый волк
сегодня в 21:25
Серый волк:
Ненавижу этого гоблина за гол Челси в скандальном матче. Пошёл 3.....
Глупо винить Иньесту. В том матче был один конкретный клоун, и он был не футболист
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:23
Зря тянул, надо вовремя уходить...
Серый волк
Серый волк
сегодня в 21:22
Ненавижу этого гоблина за гол Челси в скандальном матче. Пошёл 3.....
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:21
Иньеста более культурен , чем Рамос. Ну у Рамоса либо не было воспитания, либо ....
An Jo
An Jo
сегодня в 21:18
Ибра тоже не радужно кончил со сборной.
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