Черчесов: «Мужчины, мои ребята - мужчины»

Рулевой сборной России Станислав Черчесов посетил пресс-конференцию и рассказал о своих впечатлениях после выхода команды в четвертьфинал ЧМ-2018:

«Мужчины, мои ребята - мужчины. Есть какие-то вещи, которые были наработаны. Когда играешь 120 минут, то невозможно с этим не считаться, медицинский штаб проверяет наших футболистов, что у них там творится со здоровьем, физиологию никто не отменял. Надеюсь, что сегодня наши соперники также сыграют 120 минут.

Эмоции простые, во время игры они выходят, но теперь дело сделано, готовимся к следующей игре. Мы определенную работу провели, у нас есть время проверить, кто на что готов, завтра будет медосмотр. Мы индивидуально каждого футболиста подводим, потом возвращаем в общую группу. Эмоции - это понятно, но турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить.

Честно говоря, мучительно перешли на новую систему [игры в пять защитников], тренерскому штабу понятно, как играть, но главные актеры - футболисты, их надо убедить. Спасибо им, они все поняли, все функции исполняли. Что касается Артема Дзюбы, то мы так и планировали [его заменить], когда центральные защитники уже были возле нашей штрафной, нам хотелось убегать в отрыв».