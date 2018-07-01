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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Черчесов: «Мужчины, мои ребята - мужчины»

сегодня, 21:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Рулевой сборной России Станислав Черчесов посетил пресс-конференцию и рассказал о своих впечатлениях после выхода команды в четвертьфинал ЧМ-2018:

«Мужчины, мои ребята - мужчины. Есть какие-то вещи, которые были наработаны. Когда играешь 120 минут, то невозможно с этим не считаться, медицинский штаб проверяет наших футболистов, что у них там творится со здоровьем, физиологию никто не отменял. Надеюсь, что сегодня наши соперники также сыграют 120 минут.

Эмоции простые, во время игры они выходят, но теперь дело сделано, готовимся к следующей игре. Мы определенную работу провели, у нас есть время проверить, кто на что готов, завтра будет медосмотр. Мы индивидуально каждого футболиста подводим, потом возвращаем в общую группу. Эмоции - это понятно, но турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить.

Честно говоря, мучительно перешли на новую систему [игры в пять защитников], тренерскому штабу понятно, как играть, но главные актеры - футболисты, их надо убедить. Спасибо им, они все поняли, все функции исполняли. Что касается Артема Дзюбы, то мы так и планировали [его заменить], когда центральные защитники уже были возле нашей штрафной, нам хотелось убегать в отрыв».

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил MALOVAR
сегодня в 22:50
MALOVAR:
Йерро : мои женщины ,мои ребята женщины,и главные это : Пиге,Альба,Иско
Женщины это Россия,за селись в обороне
За адекватность
За адекватность ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:14
ALBA BARCELONA 21:
Позор а не мужчины,за 120 минут ни одного кдара по воротам.Перерыв Хорватия-Дания,вот тут играют мужчины в открытый футбол.Любая из этих команд опозорит этих "мужчин" на днях.
По воротам, или в створ? 11-метровый- это удар в створ, Головин бил по воротам, Вы о чем?
cevin cigan
cevin cigan ответил Великий Князь
сегодня в 22:01
Великий Князь:
И у Дании с Хорватией бывают критические дни.) Те же датчане с Францией не блистали, тоже 0 ударов и моментов)
хейты.....непотопляемые.................
Великий Князь
Великий Князь ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:58
ALBA BARCELONA 21:
Позор а не мужчины,за 120 минут ни одного кдара по воротам.Перерыв Хорватия-Дания,вот тут играют мужчины в открытый футбол.Любая из этих команд опозорит этих "мужчин" на днях.
И у Дании с Хорватией бывают критические дни.)
Те же датчане с Францией не блистали, тоже 0 ударов и моментов)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:56
Позор а не мужчины,за 120 минут ни одного кдара по воротам.Перерыв Хорватия-Дания,вот тут играют мужчины в открытый футбол.Любая из этих команд опозорит этих "мужчин" на днях.
No problem
No problem
сегодня в 21:55
Тот самый момент,
когда говорят-Порядок бьет класс!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:53
Усач своим менталитетом ,привил яйца пацанам! Рубитесь и мы победим всех!!!!!!!!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 21:52
Да ребята молодцы.
ABir
ABir
сегодня в 21:52
Перетерпели! И конечно очень нам везло, но когда-нибудь должно было. Хорошо, что сейчас. Черчесовым был выбран единственный правильный и возможный вариант победы над Испанцами и он сработал! Конечно все прыгнули выше головы, и за это большое спасибо!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:51
Йерро : мои женщины ,мои ребята женщины,и главные это : Пиге,Альба,Иско
Серый волк
Серый волк
сегодня в 21:50
Смолова больше не надо выпускать. Нет от него никакой пользы. Лучше уставший Дзюба, чем отдохнувший Смолов.
Major League Soccer
Major League Soccer
сегодня в 21:48
Вот это дали, чемпионами будут, все запасы маргарина на победу России в турнире, раз испанцев сделали, хз кто еще встанет на пути, только собственная усталость накроет.
Faustello
Faustello
сегодня в 21:44
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:43
Стас,но не сработало ведь,не бежали твои замены
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