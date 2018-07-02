«Барселона» предложила 56 млн евро за Виллиана, «Челси» хочет 80

«Барселона» интересуется вингером «Челси» и сборной Бразилии Виллианом.

По данным СМИ, несколько дней назад каталонцы предложили за игрока 56 млн евро, однако «Челси» хочет получить в районе 80 млн. «Барселона» считает, что платить такую сумму практически за 30-летнего футболиста нецелесообразно.

Однако «блаугранас» еще могут вернуться к варианту с покупкой Виллиана, если удастся продать Паулиньо, который оценивается в 50 млн евро.

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 2020 года.

Ранее интерес к игроку приписывали МЮ.