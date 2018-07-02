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«Барселона» предложила 56 млн евро за Виллиана, «Челси» хочет 80

сегодня, 11:38

«Барселона» интересуется вингером «Челси» и сборной Бразилии Виллианом

По данным СМИ, несколько дней назад каталонцы предложили за игрока 56 млн евро, однако «Челси» хочет получить в районе 80 млн. «Барселона» считает, что платить такую сумму практически за 30-летнего футболиста нецелесообразно.

Однако «блаугранас» еще могут вернуться к варианту с покупкой Виллиана, если удастся продать Паулиньо, который оценивается в 50 млн евро.

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 2020 года.

Ранее интерес к игроку приписывали МЮ.

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:28
Правильно хотят
lexatver
lexatver
сегодня в 12:19
слишком дорогие нынче рабы
dimagas1
dimagas1 ответил MALOVAR
сегодня в 12:17
MALOVAR:
Плюс часть денег с трансфера Анжи,за то что воспитали игрока
Анжи кого-то воспитало?)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:08
Плюс часть денег с трансфера Анжи,за то что воспитали игрока
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 11:59
Или Челси оборзел, или Барселона жадная.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 11:58
Мне интересно, какие общипанцы верят таким уткам?) И почему кто то решил, что Барса будет сливать Паулиньо который в самом соку сейчас? Утнокосы))
NOVA
NOVA
сегодня в 11:55
а чем паул плох?!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:52
Бред. За 56 млн ему бы даже Абрам свой личный самолёт выделил, чтобы его по быстрее доставили в Каталонию.
ndedov
ndedov
сегодня в 11:47
Идет торговля, думаю найдут золотую середину.
The Frei
The Frei ответил Faustello
сегодня в 11:46
Faustello:
А шо ви таки имеете против? ))))
Против ничего не имею, просто просить за Игрока 80 млн евро, когда он и 50 не стоит, как то не по ПАЦАНСКИ.
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 11:43
80 лямов за 30-летнего?Серьезно?)
Faustello
Faustello ответил The Frei
сегодня в 11:41
The Frei:
Однако «Челси» хочет получить в районе 80 млн. У Челси губа не дура, Однако.
А шо ви таки имеете против? ))))
The Frei
The Frei
сегодня в 11:39
Однако «Челси» хочет получить в районе 80 млн.

У Челси губа не дура, Однако.
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