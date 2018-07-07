Маммана: «Кубок ЧМ-2018 возьмет Бельгия или Россия»

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07 июля 2018, 13:54

Аргентинский защитник «Зенита» признался, что не ожидал увидеть сборную России в 1/4 финала чемпионата мира 2018.

«Признаюсь честно - сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира, не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко. Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал. Думаю, Кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки. Россия играет дома — я выступаю за „Зенит“ и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России», — сказал Маммана.