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Маммана: «Кубок ЧМ-2018 возьмет Бельгия или Россия»

07 июля 2018, 13:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана признался, что не ожидал увидеть сборную России в 1/4 финала чемпионата мира 2018.

«Признаюсь честно - сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира, не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко. Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал. Думаю, Кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки. Россия играет дома — я выступаю за „Зенит“ и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России», — сказал Маммана. 

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
08 июля 2018 в 13:02
Бельгия или Франция
Hoyar
Hoyar
07 июля 2018 в 22:01
Мбаппе не согласен.
nnb199O
nnb199O
07 июля 2018 в 21:52
Чемпионами станут Французы.
cska1948
cska1948
07 июля 2018 в 19:51
А мне нравится его прогноз!
Shamil79
Shamil79
07 июля 2018 в 19:24
либо самая маленькая страна-участник либо самая большая
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июля 2018 в 18:22
Было бы классно! Аксель Витсель наверняка был бы не против) Бельгийцам осталось сделать самый трудный шаг.
Шуnя771
Шуnя771
07 июля 2018 в 17:58
В воздухе витает далёкая перспектива скандальчика...
vovinho11
vovinho11
07 июля 2018 в 17:57
Мамманя начал говорить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля 2018 в 17:19, ред.
Его бы слова да Богу в уши!.
кю стественно, я про Россию.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля 2018 в 16:46
Это он финал предсказал
Klaus-S
Klaus-S ответ Добряк (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля 2018 в 16:46
Успехи? Не видел. Да, выиграли у двух арабских команд, как и должны были. И продержались против сб. Испании 120 мин. в обороне. Притом, испанцы вели себя подозрительно пассивно. Вот если сегодня обыграете хорватов, тогда можно говорить об успехе.
РусФут
РусФут ответ marvel777 (раскрыть)
07 июля 2018 в 16:43
Именно)
Klaus-S
Klaus-S
07 июля 2018 в 16:41
Бельгия или Франция.
VIPded
VIPded
07 июля 2018 в 16:41
Удачи России!!! Для начала бы неплохо в полуфинал выйти!!!
marvel777
marvel777 ответ РусФут (раскрыть)
07 июля 2018 в 16:39
у Пахтакора на самом деле больше он вроде в Азиатской играет)
РусФут
РусФут ответ marvel777 (раскрыть)
07 июля 2018 в 16:37, ред.
Думаю у Батэ шансов больше). Но и Пахтакор не стоит сбрасывать со "счета")))
Адвокат 76
Адвокат 76
07 июля 2018 в 16:22
Бельгия очень хорошо смотрится на этом ЧМ, достойны однозначно играть в финале.
Project Pandora
Project Pandora
07 июля 2018 в 16:19
Маммана либо умеет работать мозгом, либо нет. Судя по по его вью - второе
tabas
tabas ответ En Sabah Nur (раскрыть)
07 июля 2018 в 16:17
После моченосной мельдоноиды Сочи-2014, не удивлюсь, что Россия станет чемпионом по ногомячу, пока не отберут золото в ходе последующего разоблачения!
tabas
tabas ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля 2018 в 16:09
Финал:
Бельгия - Хорватия
tabas
tabas
07 июля 2018 в 16:06
Хотеть - не вредно!
SkiNheD
SkiNheD
07 июля 2018 в 15:53
Все ставим что Россия ЧМ выиграет. Если Маммана сказал, то тут спорит смысла нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
07 июля 2018 в 15:47
На Россию ставьте! Маманя дурного не посоветует!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
07 июля 2018 в 15:35
Твоими бы устами Маммана да мед пить.)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
07 июля 2018 в 15:35, ред.
Лизнул бомж.
Майкл59ru
Майкл59ru
07 июля 2018 в 15:22
Ну ещё бы. Назвал бы он кого нибудь другого вместо России,был бы бывшим защитником «Зенита» )
Миша Вилков
Миша Вилков ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля 2018 в 15:20
Лично проконтролирует :)
ДАША Д
ДАША Д
07 июля 2018 в 15:18
К его контракту за лесть денег не прибавят.
MIvan
MIvan ответ mikysss (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля 2018 в 15:16
Ну чего так скромно? Говорил бы уж:"Деньги московских бабушек. И далее по тексту..."
Obdulio Varela
Obdulio Varela
07 июля 2018 в 15:13
Прогиб засчитан
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