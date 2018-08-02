Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Семак: «„Арсенал“ - соперник, которого нужно тщательно изучать»

02 августа 2018, 12:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями накануне матча 2-го тура РПЛ против «Арсенала».

Болельщики? Ничего особенного нам не нужно — нужна поддержка, такая, как всегда. Все уже соскучились по клубному футболу, все-таки три месяца без него, а это большой срок. Верим, что болельщики заполнят стадион, будут нас поддерживать. Это очень важно для ребят, для их эмоционального фона. Нам нужно сделать все возможное, чтобы поддержать настроение болельщиков, которые будут поддерживать команду.

«Арсенал» - соперник, которого нужно тщательно изучать. Знаем тренера, он прекрасно ставит игру, команда обученная и старается контролировать мяч. Нас ждет интересная встреча, тем более прошлогодний результат получился неудачным для «Зенита». Трудно анализировать их первый матч сезона против «Динамо», поскольку большую часть матча «Арсенал» играл в большинстве. Все предыдущие игры тульской команды на сборах мы смотрели, у нас достаточно информации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Смольников: «Теперь у „Арсенала“ не будет Дзюбы, это плюс»
02 августа 2018
Семак назвал двух капитанов «Зенита» на этот сезон
02 августа 2018
Геркус заявил, что «Локомотив» приобретет еще одного игрока
02 августа 2018
В. Березуцкий прокомментировал ситуацию с Еременко
02 августа 2018
В. Березуцкий: «Мы должны научиться капитализировать футбол»
02 августа 2018
В. Березуцкий: «Головин — уникальный игрок»
02 августа 2018
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
02 августа 2018 в 18:10
А тем временем осталось всего 6 тысяч билетов
Еще бы, самый популярный клуб страны

Ну а поросяткам остается только рыдать в сторонке, заполняя футбольный форум очередной кучей выдуманной брехни
Большой Карай
Большой Карай
02 августа 2018 в 14:21
Обыгрывать его надо в легкую и все.
Аксинья
Аксинья
02 августа 2018 в 12:29
Проконсультируйся с Артемкой...Он тебе втолкует что такое Арсенал и как с ним бороться...Желаю Зениту прошлогодних успехов во встрече с этим клубом...
1 команда
1 команда
02 августа 2018 в 12:25
Выигрывать у него надо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 