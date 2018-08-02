Главный тренер «Зенита» поделился мыслями накануне матча 2-го тура РПЛ против «Арсенала».

Болельщики? Ничего особенного нам не нужно — нужна поддержка, такая, как всегда. Все уже соскучились по клубному футболу, все-таки три месяца без него, а это большой срок. Верим, что болельщики заполнят стадион, будут нас поддерживать. Это очень важно для ребят, для их эмоционального фона. Нам нужно сделать все возможное, чтобы поддержать настроение болельщиков, которые будут поддерживать команду.

«Арсенал» - соперник, которого нужно тщательно изучать. Знаем тренера, он прекрасно ставит игру, команда обученная и старается контролировать мяч. Нас ждет интересная встреча, тем более прошлогодний результат получился неудачным для «Зенита». Трудно анализировать их первый матч сезона против «Динамо», поскольку большую часть матча «Арсенал» играл в большинстве. Все предыдущие игры тульской команды на сборах мы смотрели, у нас достаточно информации.