Кулибали согласовал с «Наполи» новый контракт

сегодня, 12:16

Итальянская пресса сообщает, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали согласовал условия нового контракта с неаполитанским клубом.



В ближайшее время сенегальский футболист подпишет соглашение с «Наполи», контракт будет рассчитан до 2023 года. Также отмечается, что в новом договоре будет отсутствовать пункт о сумме отступных.

Зарплата футболиста увеличится до 3,5 млн евро за сезон. Действующее соглашение Кулибали с «Наполи» действует до лета 2021 года.

Напомним, что ранее Кулибали интересовалась «Барселона».