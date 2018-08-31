Нисимура заключил четырехлетний контракт с ЦСКА

ЦСКА рассказал о подробностях перехода нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры. 21-летний японец подписал с «армейцами» контракт сроком на четыре года.
В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.
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ЦСКА рассказал о подробностях перехода нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры. 21-летний японец подписал с «армейцами» контракт сроком на четыре года.
В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.