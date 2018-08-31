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Нисимура заключил четырехлетний контракт с ЦСКА

сегодня, 11:16

ЦСКА рассказал о подробностях перехода нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры. 21-летний японец подписал с «армейцами» контракт сроком на четыре года.

В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:00
sir-5:
Эти жрут всё,без всяких предубеждений.Всё что ползает по земле,летает в воздухе и плавает в море.Только оглядывайся!!!
Это вы жрёте и пьёте всё ,что попало ! А там всё в этом плане в порядке ! И свинину они едят , а что самое главное - мусульман и дураков туда жить не пускают ! И правильно делают ! Обгадят там всё!
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 14:52
Что-то армейцы распокупались! Видно, свои хваленые жеребцы не особо тянут...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:33
ЦСКА Самый титулованный:
Нисимура, добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!
Ой, давайте только не ..издите !!! ))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:13
Удачи Нисимуре в ЦСКА!
Сов Армия
Сов Армия
сегодня в 14:01
В домике болельщиков кабанов сново беспокойство они наверно не позабыли как Хонда им штрафные вколачивал
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:42
Нисимура, добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!
Казанский
Казанский
сегодня в 13:33
Что за Ниси Мура?))Очередной азиатский шлак в конюшне?
sir-5
sir-5
сегодня в 12:41
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ЧТО ЗА ПОКЕМОН ? А ЯПОНЦЫ СВИНИНУ ЕДЯТ ?
Эти жрут всё,без всяких предубеждений.Всё что ползает по земле,летает в воздухе и плавает в море.Только оглядывайся!!!
Кьянти
Кьянти
сегодня в 12:33
Если самурай будет уровня Хонды, то это очень даже не плохо
sir-5
sir-5
сегодня в 12:31
Сергей Саныч:
Под Реал косоглазого взяли. Тут и к бабке не ходи. Гинер сменил вектор отбора.Зулусы-прошедшая любовь. Бурят Ахметов,японец Нисимура,исландцы всякие.... Не армия,а ландскнехты сплошные.
Единственный зулус в РПЛ-звезда "Спартака",сколько уже раз говорить! Зе Зулус с Островов Зелёного Мыса,из племени БАНТУ(25 процентов из 500 тыщ.населения),ближайший родственник десятимиллионной национальности ЮАР.Остальные не катят. Крутое,кстати ,племя,знатно погоняли голландцев и инглезов в своё время.А ваш уже выродился...Саныч, а ты своих "ландскнехтов" не смог посчитать по какой причине??? Пальцев на конечностях не хватило,а калькулятор сломался от перенапряжения???
sir-5
sir-5
сегодня в 12:28
Взяли и взяли...Остальное узнаем потом.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:11
Под Реал косоглазого взяли.
Тут и к бабке не ходи.
Гинер сменил вектор отбора.Зулусы-прошедшая любовь.
Бурят Ахметов,японец Нисимура,исландцы всякие....
Не армия,а ландскнехты сплошные.
Kerri
Kerri
сегодня в 12:03
Хорошая новость!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:51
Такума, мне нет смысла придерживаться спортивного режима. Так что я бы выпил саке на удачу. Но вот, черт, нет в "супермаркете". Есть сутки - покумекаю где напиток в Омске нарыть.
Воин666
Воин666
сегодня в 11:41
Я даже не ожидал, что мы подпишем столько игроков в это ТО. Надеюсь успеют сыграться к ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:40
отлично! еще исландца бы))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:37
Ждем исландца и Облякова!!! Хотя последний пока не впечатляет, но молодой еще....может прорвет???
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:34
Вот и закончились мучения Жамалетдинова в ЦСКАавка или аренда - однозначно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:33
Первый пошел!!!
Кто следующий???
Удачи самурайчику в ЦСКА!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:29
Счастья яппонцу в России!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:28
Удачи Такума и по-больше голов в ворота соперников!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:27
ЧТО ЗА ПОКЕМОН ?
А ЯПОНЦЫ СВИНИНУ ЕДЯТ ?
cska plus
cska plus
сегодня в 11:22
Повезло пареньку, попал в большой и великий клуб!
Пупсятко
Пупсятко
сегодня в 11:17
Удачи Насимуре!
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